6 июня 2017 г. Дэвлин Барретт | The Washington Post Контрактнице предъявлено обвинение в рамках дела по утечке документа АНБ "25-летней сотруднице, работающей по правительственному контракту, предъявлено обвинение в неправильном обращении с засекреченной информациtй: власти заявили, что она передала сверхсекретный документ Агентства национальной безопасности США новостной организации", - сообщает Дэвлин Барретт в The Washington Post. Как пишет газета, Реалити Ли Виннер обвиняется в сборе, передаче или утере оборонной информации, что является первым уголовным обвинением, предъявленным в рамках расследования об утечке при администрации Трампа. "Виннер арестовали в субботу, - информирует автор, - и дело было обнародовано в понедельник, вскоре после того, как сайт Intercept опубликовал отредактированную версию документа американской разведки, описывающего усилия российских властей по использованию хакерских методов против сотрудников компании, предоставляющей техническую поддержку государственным учреждением, отвечающим за выборы". "Документы, представленные в федеральный суд штата Джорджия против Виннер не называют новостную организацию или документ, хотя как Intercept, так и судебные материалы гласят, что он был датирован 5 мая", - говорится в статье. Информированный источник рассказал изданию, что обвинения против контрактницы обусловлены документом, переданным Intercept. Адвокат Виннер, Титус Николс, рассказал, что его клиентка прослужила шесть лет в ВВС, в том числе недавно она выполняла задание в Форт-Миде (Мэриленд), где находится штаб-квартира АНБ. "Согласно судебным документам, Виннер имела доступ к сверхсекретным материалам в качестве лица, находящегося на действительной службе в ВВС, с января 2013 года по февраль 2017-го, когда она начала работать в Pluribus International, компании - государственном подрядчике, в офисе в штате Джорджия", - пишет автор. По словам адвоката, Виннер остается в тюрьме в ожидании слушаний по содержанию под стражей, которые пройдут позднее на этой неделе. "В аффидевите (письменные показания под присягой. - Прим. ред.), поданном агентом ФБР, говорится, что расследование предприняло оперативные шаги после того, как власти узнали, что менее чем неделю назад документ оказался в распоряжении новостной организации: эта организация попросила прокомментировать засекреченные материалы", - говорится в статье. "В правительстве чиновники силились определить, кто недавно распечатал документ, - рассказывает журналист. - Поиск выявил шесть сотрудников, которые его распечатали, включая Виннер. Власти сосредоточились на Виннер, поскольку она единственная связывалась по электронной почте c новостной организацией, согласно аффидевиту". Во время допроса ФБР Виннер предположительно созналась в "намеренной идентификации и печати засекреченных разведывательных отчетов, о которых идет речь", пишет издание со ссылкой на аффидевит. Кроме того, в нем говорится, что контрактница также предположительно призналась в "выносе засекреченной разведывательной информации из офиса, ее удерживании и отправке по электронной почте из Огасты (Джорджия) новостной организации". Источник: The Washington Post