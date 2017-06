6 июня 2017 г. Джек Лош | The Washington Post ТВ в отколовшихся частях Украины имеет выраженный советский оттенок "Украинские сепаратисты возвращают [телевидение] к стандартам советской эпохи, и их отколовшиеся карликовые государства перерабатывают старую пропаганду, прибегают к стереотипам и воскрешают культ Иосифа Сталина", - утверждает Джек Лош в The Washington Post, пересказав телесюжет о том, как глава самопровозглашенной Донецкой Республики Александр Захарченко вручил ключи от квартиры лишившейся крова многодетной семье, которая обратилась к нему за помощью. "Подобные передачи содержат подсказки, позволяющие судить о стратегии Москвы на Донбассе - во взрывоопасном регионе, в котором украинские правительственные войска сражаются с пророссийскими сепаратистами с 2014 года. Санкционированное государством изображение руководителей боевиков как ответственных гражданских чиновников наводит на мысль, что Кремль хочет, чтобы эти его жесткие посредники оставались у власти какое-то время, - говорится в статье. - Это не назовешь предзнаменованием мира, а конфликту уже пошел четвертый год". "К 1980-м годам телевидение стало ключевым компонентом советской масс-медийной культуры, и сегодня оно остается главным источником новостей для россиян и украинцев. В 2014 году, когда Москва начала насаждать новые правящие структуры в украинских оплотах повстанцев - Луганске и Донецке, местные средства массовой информации тоже подверглись переорганизации", - указывает автор. "Восточноукраинские побитые войной пейзажи с угольными шахтами, заводами и металлургическими комбинатами - хронологический разлом, ведущий в советское время. Ностальгия по коммунизму и тяжелая промышленность отразились на личностях многих местных жителей. Наследие бывшего Советского Союза сильно влияет на коллективное подсознание, - говорится в статье. - Поэтому новости режиссируют так, чтобы они подчеркивали мудрость и щедрость государства - как это было под советским контролем. Ключевые политические послания, которыми подкрепляют нарративы, выгодные правящим элитам, разрабатываются до выхода программы в эфир". Краеугольный камень этих сепаратистских каналов - малобюджетные исторические передачи. Одну из них ведет праправнук Сталина Яков Джугашвили, считающий своим долгом "разоблачение антисталинистской, антисоветской лжи". В другой передаче, освещенной автором статьи, говорилось о 28 панфиловцах, история о которых, ставшая "излюбленной советской легендой", "была развенчана публикацией секретного доклада в 2015 году". "Пропаганда о фашистах - очень эффективный прием, который влияет на российское общественное мнение, - полагает Кристин Рот-Эй, преподаватель российской истории в Университетском колледже Лондона. - Это не бездумный атавизм, они знают, что это работает". "Аналогично, лимитированное содержание и частые повторы - отголосок ограниченной советской телепрограммы. Такое повторение создает "доминантные символы", которые помогают конструировать - или использовать - "культурную память" населения, по словам Катерины Хинкуловой, специалиста по СМИ региона", - передает автор. "Лидеров украинских сепаратистов представляют гораздо более "по-советски", чем российского президента Владимира Путина. Луганского правителя Игоря Плотницкого регулярно снимают председательствующим в своем совете министров, прилюдно распекающим последних на фоне флага его народной республики с солнечными лучами, снопами пшеницы и красной звездой, - говорится в статье. - Российскому телевидению тоже достается определенная доля Путина, ругающего помощников, однако он также олицетворяет личность, с которой россиянам проще соотнести себя". "Путин сам по себе - форма развлечения, пригодный для потребления продукт, - говорит Рот-Эй. - Вспомните изображения Путина с голым торсом. Превращение [Леонида] Брежнева или [Никиты] Хрущева в секс-символы было бы немыслимо в советском контексте". Источник: The Washington Post