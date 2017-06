6 июня 2017 г. Жан-Клод Юнкер, Богуслав Соботка | The Wall Street Journal Европа должна взять оборону в собственные руки "Теракт на Лондонском мосту снова напомнил нам, что и в Великобритании, и в Бельгии, и во Франции есть те, кто будет угрожать взлелеянному нами образу жизни", - пишут в The Wall Street Journal президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. "Пора Европе взять свою оборону и безопасность в собственные руки. Никто другой не сделает это за нас. Эта неделя ознаменована очередным шагом в этом направлении: лидеры ЕС встретятся в Праге на Конференции по обороне и безопасности, чтобы определить курс", - говорится в статье. "ЕС должен не только дополнять НАТО, но и независимо и надлежащим образом реагировать на внешние угрозы. Для этого мы сейчас внедряем Глобальную стратегию ЕС, в которой сформулировано наше видение совместных действий, направленных на решение проблем внутри наших границ и вовне. Прага даст возможность точнее определить, как договоренности внутри ЕС могут способствовать более тесному сотрудничеству", - указывают авторы. Юнкер и Соботка напоминают, что в 2016 году Евросоюз, за вычетом Великобритании, потратил на оборону всего 1,32% своего бюджета, тогда как США инвестируют в два раза больше, Россия вложила в оборону 5% ВВП, а Китай за последние 10 лет увеличил оборонный бюджет более чем вдвое. "В отношении обороны ЕС использует неорганизованный подход. Это сказывается на оперативной совместимости наших войск", - отмечают авторы. К примеру, в ЕС 178 различных оружейных систем (а в США - 30), 17 типов боевых танков (в США - 1) и больше производителей вертолетов, чем правительств, которые могут их купить, говорится в статье. "Это не только ограничивает нашу способность действовать вместе, но и бьет по карману налогоплательщиков. Из каждых 10 евро, потраченных на оборонные исследования и технологии, 9 евро тратится на национальном уровне без всякой координации. Объединив силы и организовав совместные закупки, мы сможем сэкономить от 25 млрд евро (28,1 млрд долларов) до 100 млрд - и эти деньги можно будет инвестировать куда-то еще", - сообщают политики. "Решение этих проблем - в центре предложений Еврокомиссии относительно Европейского оборонного фонда", - говорится в статье. "Европейский оборонный союз поможет защищать ЕС, то есть будет делать именно то, чего ожидают граждане Европы. В среду Еврокомиссия опубликует аналитический доклад о будущем европейской обороны, предложив различные идеи того, как она может развиваться до 2025 года. Нам хотелось бы, чтобы в этих дебатах участвовал каждый. В Праге на этой неделе будет сделан первый шаг на важном пути, по которому мы отправляемся рука об руку", - резюмируют Юнкер и Соботка. Источник: The Wall Street Journal