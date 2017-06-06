Российский фасад снова сверкает

"Если бы "российский Давос" - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - был индикатором состояния российской экономики, то Владимир Путин мог бы довольно откинуться в кресле: если еще три года назад, в самый разгар украинского кризиса, на форум приехали в основном только главы российских госкомпаний, то теперь президент мог похвастаться многочисленными иностранными гостями", - пишет Максим Киреев, корреспондент немецкой Die Zeit. По словам Путина, гости, собравшиеся в зале, "управляют капиталом в 11 трлн долларов". Всего в Санкт-Петербург прилетели около 250 глав иностранных концернов.

В действительности дела в российской экономике сейчас намного лучше, чем прежде. Ведущие эксперты, начиная со Всемирного банка и заканчивая московской Высшей школой экономики, сходятся во мнении, что "рост становится прочнее". Есть довольно много позитивных индикаторов, самым важным из которых является стабильная цена на нефть, которая в настоящее время составляет 50 долларов за баррель, что почти на четверть выше прошлогодних показателей. Рубль после серьезного падения укрепился. В свою очередь, рост импорта приводит к тому, что цены в магазинах остаются стабильны. После двух лет рецессии российский Минфин снова прогнозирует экономический рост, пишет Киреев.

"Фасад российской экономики снова сверкает. Однако ее проблемы не получается скрыть даже на ПМЭФ", - отмечает автор. Советник Путина по экономическим вопросам Алексей Кудрин во время дискуссии на форуме вновь заговорил о необходимости реформ. Прежде всего Кудрин и ряд других экспертов недовольны "ростом влияния государства на экономику", ведь "многие отрасли, переживающие бум, зависят от госфинансирования и субвенций из доходов от продажи энергоносителей".

В текущем году одно только сельское хозяйство, ставшее во время кризиса самой успешной отраслью, получит субсидий на 3,5 млрд евро. Не так давно министр Ткачев пытался "выторговать" еще 500 млн евро, но получил лишь 150 млн. В то же время уже в следующем году государственные субсидии составят только 3 млрд евро вместо запланированных 5 млрд, говорится в статье. В итоге в своем докладе о состоянии российской экономики Всемирный банк прогнозирует значительно меньший рост аграрного сектора - всего 1,7% вместо 4,6% в 2016 году.

"Почти все важные отрасли российской экономики стали в последние годы объектом госсубсидий", - сказал корреспонденту главный аналитик "Промсвязьбанка" Николай Кащеев. По его словам, с 2015 года государство "создало 15 подобных программ, и в прошлом году субсидии в экономику превысили 40 млрд евро. Причем эти программы к настоящему времени обрели долгосрочный характер".