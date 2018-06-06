Швейцарский юрист оказался в тюрьме из-за болтовни о российском клиенте

Юрист из Женевы рассказал британским и американским спецслужбам о том, что его российские клиенты нарушают санкции против Ирана, и проведет два месяца в швейцарской тюрьме, сообщает Bloomberg.

"Согласно уголовному иску, поданному против него двумя российскими нефтяными трейдерами, Мэтью Пэриш обвиняется в вымогательстве, клевете и нарушении адвокатской тайны", - передает агентство. Мурат Сейтнепесов и Константин Рындин заявили в иске от 8 мая, что Пэриш публично выступил с ложными обвинениями, чтобы заставить их оплачивать завышенный счет за адвокатские услуги.

"Пэришу, чьи обвинения в отношении его бывших клиентов не были доказаны, грозит до трех лет лишения свободы, если его признают виновным в нарушении адвокатской тайны, и десять лет за вымогательство", - сообщает Bloomberg.

Пока идет расследование, Пэриш проведет следующие два месяца в тюрьме Шам-Доллон (Champs-Dollon), поскольку было решено, что он может бежать.

Иск против Пэриша, в 1990-е работавшего юридическим советником представительства ООН в Югославии, стал результатом письма, которое он 26 марта отправил директору MI-5. Взвесив свои обязательства перед клиентами, Пэриш почувствовал себя "юридически и профессионально имеющим право и даже обязанным предоставить эту информацию", приводит Bloomberg цитату из письма.

В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов "руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение" от санкций против Ирана, а также "сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями" в России и Иране.

1 мая Пэриш написал письмо в Управление по контролю за иностранными активами США с аналогичными утверждениями.

Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения, утверждает Пэриш. "Он написал, что Integral Petroleum и связанные с ней компании также финансировали организацию, связанную с иранским Корпусом стражей исламской революции", - говорится в статье.

Сейтнепесов и Рындин в иске заявили, что были ошеломлены, когда Пэриш потребовал более 720 тыс. швейцарских франков за работу в марте и апреле 2017 года. Впоследствии счет вырос до 898 тыс. франков.

Они процитировали письмо от Пэриша: "Я отзову [после получения денег] все мои различные жалобы разным властям и приложу разумные усилия с целью добиться того, чтобы эти жалобы не были впоследствии расследованы".

Во Франции и Германии нарушение адвокатской тайны влечет за собой заключение сроком на год, говорится в статье. В Соединенном Королевстве Пэриш, британский гражданин, не столкнулся бы с уголовными обвинениями. Американский адвокат может подвергнуться дисциплинарному взысканию, но не более того.