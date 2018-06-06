Конфликт России с Западом: время действовать

"Фундамент российского режима непрочен", - утверждает в своей статье в Boston Globe республиканец Джон Р. Кейсик, губернатор штата Огайо.

"Население России, как ожидается, сократится на треть", - пишет автор. По его мнению, Россия сильно зависит от экспорта энергоносителей, а представители элит конкурируют за возможность их расхищать.

Обрисовав свой взгляд на внешнюю политику России, автор заключает: "Теперь безрассудство и международная агрессия России достигли уровня, при котором требуется твердая реакция Запада".

"Правительствам западных стран пора признать то, в чем давно уверены Кремль и многие россияне, - то, что Россия и Запад фактически находятся в состоянии конфликта - и среагировать на это. Мы должны четко объяснить Москве, что мы и наши союзники больше не потерпим такого опасного поведения", - пишет автор. Он рекомендует принять меры для изоляции России: "обуздайте российские организации, которые твердо намерены дестабилизировать Запад; ужесточите ограничения на доступ российских частных и государственных организаций на западные рынки капитала; перекройте России доступ к международной финансовой системе; прекратите западное пособничество экспорту, отмыванию и легализации активов, украденных коррумпированной российской элитой".

В то же самое время Кейсик считает, что эффективный нажим возможен только через каналы переговоров и диалога. По его мнению, США вынуждены общаться и сотрудничать с Россией касательно различных региональных конфликтов.

"Но пусть Москва не питает иллюзий, будто ей удастся воспользоваться таким сотрудничеством, чтобы вынудить Запад к уступкам, если речь идет о защите наших ценностей и основанного на правилах международного порядка, который Россия сейчас стремится низвергнуть. Необходимо наложить на Россию дополнительный ряд все более жестких санкций, чтобы объяснить, что так дело продолжаться не может", - заключает автор, призывая США и американских союзников сплотиться.