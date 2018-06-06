Бывший директор ФБР предупреждает Канаду о российской угрозе

Канада, как и многие другие демократические страны в мире, должна озаботиться угрозой российского влияния на свои выборы, предупредил бывший директор ФБР США Джеймс Коми, пишет журналистка канадского издания La Presse Дженис Диксон.

Джеймс Коми руководил одним из спорных расследований о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а затем год назад был уволен президентом Дональдом Трампом, говорится в статье.

На ежегодной конференции аналитического центра Canada 2020 в Оттаве Коми пояснил, что для стран Запада важно понять роль русских в последних выборах в США, "потому что они сделают это снова".

Меры по подрыву доверия американских граждан к демократии были "изощренными, весомыми и весьма успешными", констатировал Коми.

В нескольких километрах от того места, где произносил свою речь Коми, один канадский ответственный руководитель заявил в парламенте о том, что опасения по поводу российского вмешательства будут обсуждаться на саммите G7, который пройдет в регионе Шарлевуа начиная с пятницы, передает автор статьи.

Ранее в этом году один научный работник из Организации Североатлантического договора (НАТО) сказал, что Канада должна примириться с тем, что Россия попытается вмешаться в федеральные выборы 2019 года, потому что это соответствует желанию Кремля ослабить военный альянс, говорится в статье.

По признанию Дженис Стартс, директора Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации, Канада является естественной мишенью, сообщает La Presse.

Россия заинтересована в Канаде, поскольку это может повлиять на ее дела в Европе, что позволило бы Путину наглядно объяснить, что "другие страны боятся Россию", подчеркивает Стартс.