6 июня 2018 г. Анна Немцова и Кристофер Дикки | The Daily Beast Как инсценированное убийство журналиста разоблачило российских гангстеров и шпионов Напомнив историю с "убийством" и воскрешением Аркадия Бабченко, The Daily Beast замечает: "Подробности создают картину неких крайне зловещих операций - того, что сотрудники российских спецслужб раньше называли mokroye delo, что означало "заказные убийства". Журналисты Анна Немцова и Кристофер Дикки пишут: "Есть также предположения, что заговорщики, возможно, воспользовались услугами организованных преступных группировок, что вовсе не кажется необычным в пересекающихся между собой подпольных мирах разведки и мафии. Но имеется также много вопросов, вызывающих сильную обеспокоенность действиями Бабченко и СБУ в ходе дела, которое, возможно, нанесло урон не столько потенциальным убийцам, сколько доверию к Бабченко, а также к журналистам на Украине и в России". Авторы задаются вопросом: "Зачем вообще понадобился спектакль с участием Бабченко, чтобы арестовать единственного заговорщика, который действительно появился в суде? Судя по всему, улики против него уже были собраны. Остается ощущение, что операция с ловлей на живца была призвана, прежде всего, создать шум вокруг расследования, и это действительно удалось. Но если благодаря этому всплыла какая-то новая информация, то она не разглашается". Авторы напоминают, что, по версии следствия, организатор покушения - Борис Герман. Они пишут: "Возможно, из-за своего происхождения Герман мог показаться подходящим выбором для организации заказных убийств. Его отец Лев Герман известен на Украине своими глубоко укорененными связями с знаменитым российским криминальным авторитетом, уроженцем Украины Семеном Могилевичем, у которого, как утверждается, много связей с высшими российскими официальными лицами". "В пятницу в интервью The Daily Beast Джон Хербст, экс-посол США на Украине, а ныне директор Eurasia Center при Atlantic Council, подтвердил, что в его "понимании" Борис Герман, как и его отец, "связан с Могилевичем". А в нынешнем контексте это и впрямь весьма интересно. Могилевич - фигурант расследований ФБР по делам о крупных аферах и мошенничествах, датируемых еще как минимум 90-ми годами ХХ века (в те времена так уж вышло, что один из его ближайших "заместителей" жил в "Башне Трампа")", - говорится в статье. Журналисты возвращаются к делу Бабченко: "Генпрокурор Украины Луценко говорит, что за предполагаемым планом убийства Бабченко стояли российские спецслужбы и что они поручили Герману все это организовать. Затем Герман нанял Алексея Цимбалюка, бывшего монаха, ветерана войны на Восточной Украине". Герман сказал, что дал поручение Цимбалюку именно потому, что знал: этот набожный воин не убьет безоружного. Давний друг Цимбалюка Тимур Нишнианидзе, бывший грузинский дипломат, живший на Украине, сказал в телефонном интервью The Daily Beast: "Так называемый "киллер" - украинский националист, верный патриот Украины и мой друг, он мой приятель, очень добрый и веселый, он на хорошем счету в украинских спецслужбах и в армии". Он добавил: "При недавней частной встрече Цимбалюк сказал нам, что к нему пришли какие-то люди и предложили тысячи долларов за убийство российского журналиста Бабченко; Цимбалюк немедленно доложил в СБУ - таков был его нравственный долг". Авторы гадают: если Цимбалюк сотрудничал с полицией, а улики против Германа уже имелись, зачем надо было инсценировать убийство Бабченко? Тем временем обнародованная информация напугала тех, кто, возможно, включен в предполагаемый кремлевский "список на уничтожение", отмечают авторы. Луценко сказал, что в списке 47 имен (а не 30, как упоминалось на пресс-конференции на прошлой неделе). Неназванный "источник, проинформированный спецслужбами, сообщил The Daily Beast, что предполагаемые убийцы собирались выбрать одну или двух жертв из этого перечня почти четырех дюжин человек. Идея была в том, чтобы нанести удар по человеку, чья смерть вызовет максимально крупный скандал, но сам он не будет подозревать об опасности и сделается легкой добычей. Украинские следователи говорят, что у них есть переписка предполагаемых организаторов заказного убийства, где обсуждается цена за голову некого украинского политика", пишут авторы. Некоторые журналисты на Украине "опасаются, что так называемая "История 47" призвана усилить давление на журналистские круги, которые и так находятся в трудном положении. Извещая о подобном списке, СБУ, по сути, говорит им, что сотрудничество со спецслужбой - путь к безопасности", отмечает издание. Авторы рассуждают: "Если бы СБУ пользовалась среди журналистов большим уважением, сотрудничество с ней выглядело бы, наверное, более приемлемым, но, в добавление к новому "фактору 47", сосредоточенному на российской угрозе, украинские журналисты отмечают, что пока не видят, чтобы надлежащим образом расследовалось реальное убийство их друга - Павла Шеремета, репортера "Украинской правды". Авторы также отмечают: "История политических убийств на Украине такова, что все угрозы следует воспринимать серьезно. Как отметил посол Хербст, в конечном итоге "важно, что на Украине произошел ряд убийств российских оппозиционеров и эффективных украинских бойцов в Донбассе". Издание заключает: "Если операция с ловлей на живца, устроенная вокруг Бабченко, привлекла внимание к этому факту и помогла предотвратить другие подобные убийства, то, какой бы хаотичной ни оказалась эта уловка, ее нужно записать в список плюсов". Источник: The Daily Beast