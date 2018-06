6 июня 2018 г. Кен Клиппенштейн | The Daily Beast Таинственная разведывательная фирма на примете у спецпрокурора Роберта Мюллера Осенью 2016 года Дональд Трамп-младший и другие помощники будущего президента встретились в "Башне Трампа" с Джоэлом Замелом, основателем Wikistrat. Эта компания заявляет о себе как о вашингтонской фирме, занимающейся геополитической аналитикой на базе краудсорсинга. Но, по данным The Daily Beast, Wikistrat - израильская компания, большинство клиентов которой - иностранные правительства, а занималась она не только аналитикой, но и сбором разведданных. "По информации The Wall Street Journal, ведомство Роберта Мюллера изучает деятельность Wikistrat и Замела в связи с тем, что расследование спецпрокурора распространяется на попытки ближневосточных правительств повлиять на американскую политику", - пишет журналист Кен Клиппенштейн. "Как показывают внутренние документы Wikistrat с пометками "строго конфиденциальный и особо важный материал", 74% доходов фирмы поступали от клиентов - иностранных правительств", - сообщает автор статьи. В консультативном совете фирмы числятся экс-директор ЦРУ и АНБ Майкл Хайден, бывший советник по нацбезопасности Джеймс Джонс, экс-замдиректора Совета по национальной безопасности Эллиот Абрамс и бывший исполняющий обязанности директора военной разведки Дэвид Шедд. Насколько сильна их связь с компанией, ясно не до конца, отмечается в статье. Хайден прокомментировал: "Отношения со мной всегда были неофициальными, но я поддерживаю концепцию их работы (как указано в моей цитате на сайте Wikistrat). У нас не оформлено никаких бумаг, и я никогда не был на собрании правления". Бывший старший аналитик Wikistrat Джеймс Кадтке рассказал изданию об опыте своей работы. По его словам, на первом собеседовании с двумя руководителями компании ему стало очевидно, что компания представляла собой нечто большее, чем казалось на первый взгляд. "Мне было ясно, что у них обоих есть опыт работы в разведке, они были профессиональными разведчиками, а не учеными или аналитиками, - сказал Кадтке. - Они использовали своих экспертов ради получения скрытой информации о событиях в разных частях мира. У меня сложилось впечатление, что они чем-то занимались за пределами Wikistrat. Это казалось загадкой". По его словам, фирма, скорее всего, собирала разведданные. "У Джоэла была организация с сильно изолированными друг от друга подразделениями", - сообщил бывший сотрудник Wikistrat, занимавший высокую позицию. "Мне казалось, что на самом деле у меня не было представления о том, чем действительно занимается компания", - поделился другой. "Он был очень скрытным, подразделения были сильно отделены друг от друга. Было ясно, что он держит в неведении всю компанию. Даже у руководства не было полной картины", - сказал бывший сотрудник. По его словам, если на собрании кто-то делал фото, Замел выходил из комнаты. "Он никогда никому не позволял подходить к его ноутбуку и подобным вещам", - рассказал собеседник The Daily Beast. Корреспондент отмечает: "Даже во внутренних документах компании, среди которых есть страница о ее руководстве, есть фотографии всех управляющих, за исключением Замела". СМИ до сих пор фокусировались в основном на отношениях компании с Объединенными Арабскими Эмиратами. The New York Times писала о тайной встрече между Трампом-младшим, Замелом и эмиссаром ОАЭ Джорджем Надером. По сообщениям, Замел предложил Трампу-младшему стратегию по манипулированию соцсетями и после избрания Трампа президентом Надер заплатил Замелу 2 млн долларов. "Но в действительности у Wikistrat могут оказаться намного более сильные связи с Израилем", - говорится в статье. Замел - гражданин Израиля и выпускник Межцисциплинарного центра Герцлия - небольшого элитарного колледжа. Там он изучал госуправление, дипломатию и стратегию, а специализировался на борьбе с терроризмом и внутренней безопасности. Бывший сотрудник Wikistrat сообщил изданию, что компанией руководили из Тель-Авива, а офис в округе Колумбия занимался лишь продажами и развитием бизнеса. "Он знал уйму людей в Израиле. Среди его знакомых был экс-глава управления военной разведки Амос Ядлин", - сообщил источник издания. "По словам бывших сотрудников, в центре руководства Wikistrat было трое израильтян: главный технический директор Дэниел Грин, Элад Шаффер - сначала главный операционный директор, а ныне главный исполнительный, и Замел - основатель и до этого года главный исполнительный директор", - пишет Клиппенштейн. "Элад состоял в очень элитарной, избранной группе лиц, выполнявших очень важную миссию и имевших дело с пиком глобальной войны с терроризмом, - рассказал один бывший сотрудник. - Он вел совместную работу с коллегами из американского командования спецопераций на Ближнем Востоке, которые занимались угрозами со стороны "Аль-Каиды"*". Замел, по всей видимости, хотел, чтобы в консультационный совет вошел бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, пишет The Daily Beast. По словам одного из экс-сотрудников компании, Замел несколько раз общался с ним по этому поводу приблизительно в то время, когда Флинн формировал Flynn Intel Group. "Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер будет вести расследование в отношении Flynn Intel Group в связи с получением 530 тыс. долларов от компании, принадлежащей турецкому бизнесмену, близкому к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану", - отмечается в статье. "По словам бывшего сотрудника Wikistrat, привлекательность быстрых и легких денег от непомерно богатых ближневосточных лидеров вкупе с установлением все более личных отношений с ними - это было для Замела "блестяшкой", которая заставила его отказаться от первоначальной миссии Wikistrat", - говорится в статье. Однако, по данным издания, Wikistrat теряла большие суммы денег. К 2017 году, рассказал изданию Кадтке, обычные задачи, такие как аналитика, были значительно сокращены. *"Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast