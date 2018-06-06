Прагматичный и истеричный подходы к отношениям с Россией

Правдивость, открытость, постоянство и уважение - что если для разнообразия сделать ставку на эти принципы в отношениях с Россией, а не повторять навязшую в зубах фразу про "наведение мостов"? - пишет обозреватель Die Presse Буркгард Бишоф.

Автор публикации предлагает отринуть эйфорию по поводу визита президента Путина в Австрию и обратиться к фактам. "Факты говорят о следующем: России совершенно точно не нужны никакие мосты с ЕС - ее интересы представлены как в Брюсселе, так и во всех других столицах ЕС мощно и эффективно. (...) Не следует забывать и о том, что Россия занимает всего лишь 16-е место в списке торговых партнеров республики! И это та самая "выдающаяся роль", о которой говорил новый президент экономической палаты Харальд Марер?".

Несомненно, отмечает Бишоф, СМИ внесли вклад своей истерией ("Царь Путин едет - все взгляды обращены в сторону Австрии") в то, что этому государственному визиту было отведено преувеличенное значение.

Всем тем, кого интересуют "правильные" отношения с Россией, автор советует взглянуть на Финляндию. "У финнов с русскими большая общая граница и тесные экономические связи, так что они вынуждены переживать все перипетии отношений между Западом и Россией", - говорится в статье.

"Но никто не может упрекнуть Финляндию ни в русофилии, ни в русофобии. Хельсинки выбирают прагматичный подход к Москве", - пишет автор. Финский министр иностранных дел Тимо Сойни недавно сказал в интервью FAZ: "Нужно говорить правду, не менять своего мнения. Россия это уважает. Вместе с тем русским важно, чтобы их не выставляли на посмешище, - они хотят уважения".

"Для Путина сегодняшняя ситуация в мировой политике очень благоприятна. Президент США Дональд Трамп делает все, чтобы укрепить позиции российского президента на мировой арене. На Ближнем и Среднем Востоке он практически предоставил ему карт-бланш. А, развязав торговую войну, Трамп лишь усилил недовольство европейцев своим патроном в лице Америке", - отмечает журналист.

"Все чаще можно услышать мнение о том, что Путин, возможно, более надежен как партнер для Европы, чем Америка при Трампе", - говорится в публикации.

Россия, конечно, вносит свой вклад в трансатлантический раскол, оказывая давление на европейское общество, прибегая к систематической дезинформации, кибератакам и целенаправленной пропаганде, пишет обозреватель.

"Но что подрыв западной демократии приносит гражданам России? Самая большая страна в мире не экспортирует ничего, кроме природных ресурсов и оружия. Что касается перестройки экономики, Путин за 18 лет практически ничего не добился - разве что значительного расширения госсектора. Отмена западных санкций не принесет улучшений российской экономике с ее слабой структурой. Может, Путину стоит просто сменить приоритеты", - заключает Бишоф.