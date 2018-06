6 июня 2018 г. Харви Савикин | Financial Times Американские санкции препятствуют прогрессу в российских корпорациях Основатель компании Firebird Management Харви Савикин, являющийся акционером нескольких российских компаний, отмечает в Financial Times, что санкции, наложенные США в апреле на нескольких российских олигархов ("лиц особых категорий"), уже привели к суровым последствиям для мировой экономики, в которой доминирует доллар. "Санкции возымели существенный эффект, в том числе привели к падению стоимости рубля на 10% и уходу иностранцев из России. Однако те, кто за ней наблюдает, не пришли к единому мнению по вопросу, приведут ли карательные меры к изменениям в поведении Кремля", - указывает эксперт. "В лагере защитников санкций некоторые пошли еще дальше и предложили распространить отношение к "лицам особых категорий" на жизненно важные для России государственные предприятия. По их словам, мало смысла в том, чтобы наказывать не имеющую стратегического значения компанию вроде "Русала", оставляя "Сбербанк", "ВТБ", "Газпром" и др. пригодными для участия в американском бизнесе", - передает Савикин. "Однако мы полагаем, что сделать государственные корпорации токсичными для американских инвесторов и тем самым непривлекательными для большинства иностранцев было бы ошибкой. Это затормозило бы важный прогресс в российских реформах", - указывает автор. "Присутствие американских инвесторов в российских госпредприятиях в нескольких случаях поспособствовало позитивному циклу, в рамках которого корпоративное управление, подогнанное под западные ожидания, приводит к повышению стоимости акций и облигаций. Это сделало возможным финансирование по привлекательным ставкам на международном уровне, которое привело к притоку новых иностранных инвесторов - и так далее", - говорится в статье. По мнению Савикина, "в дополнение к названным причинам - тому, что токсичное обращение со, скажем, "Сбербанком" повредит русским людям, не возымев эквивалентного сдерживающего эффекта, и тому, что наши европейские союзники ведут бизнес с компаниями вроде "Газпрома" и даже от них зависят - было бы ошибкой препятствовать участию США и других стран в российской экономике, которое играет столь конструктивную роль". Источник: Financial Times