6 июня 2018 г. Викрам Додд | The Guardian Нападение на Скрипалей: полиция определила, в какое время применили "Новичок" Британские следователи полагают, что нервно-паралитическое вещество нанесли на дверную ручку дома в Солсбери не более чем за 24 часа до того, как жертвы потеряли сознание, сообщает The Guardian. Следователи считают, что яд нанесли после того, как Юлия Скрипаль приехала домой в субботу, 3 марта, прилетев из России. "Она не выходила из дома до 9:15 утра в воскресенье, когда они с отцом сели в его машину и поехали в какое-то место в Солсбери. В 16:15 того же дня их обоих обнаружили в тяжелом состоянии на скамье в центре Солсбери", - напоминает корреспондент Викрам Додд. "Сумев сузить промежуток времени, когда яд нанесли на дверь, следователи, продвигающиеся в определении виновных, смогли сконцентрировать ресурсы", - говорится в статье. Заместитель помощника комиссара Дин Хайдон, координатор усилий по борьбе с терроризмом, заявил: "Наше расследование сфокусировано на людях и транспортных средствах, находившихся в непосредственной близости от дома Скрипалей и далее до Молтингс, где им стало плохо. Мы бы хотели попросить всех, у кого может быть информация или кто, возможно, видел или слышал что-то, пусть и незначительное, связаться с полицией по телефону 101". Полиция заявила, что в Солсбери остаются 100 сотрудников по борьбе с терроризмом, чтобы продолжить расследование, передает корреспондент. Британские власти твердо убеждены, что виновные связаны с Россией, но Кремль отрицает какую-либо ответственность. Источник: The Guardian