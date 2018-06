6 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Европа цитирует русских классиков - Путин прощен? Путин приехал в Австрию, осознавая неожиданный шанс "перестроить отношения с Евросоюзом, разъяренным из-за Трампа", пишут СМИ. Ему "хватило и полдня, чтобы окутать лестью австрийцев": канцлер Курц "все больше начинает нравиться себе в роли посредника" между Путиным и Западом, считает Der Spiegel. В Европе наступил "момент Достоевского" или "момент Пушкина"? - иронизирует The Atlantic. Владимир Путин во вторник приехал в Австрию, почувствовав невообразимую всего несколько месяцев назад возможность перестроить отношения с Евросоюзом, разъяренным из-за Дональда Трампа, пишет The New York Times. И неважно, что недавно Путин фактически был изгоем в Европе, отмечают журналисты: теперь он преподносит себя Европе как надежного друга и торгового партнера, в отличие от Трампа, который рассматривает своих ближайших союзников как стратегических и экономических конкурентов. Прежде Путина часто сбрасывали со счетов, считая скорее тактиком и оппортунистом, но он все больше кажется великим стратегом на фоне того, как Трамп резко отклонил требования Европы по поводу того, что ЕС считает незаконными и односторонними тарифами на сталь и алюминий, пишут авторы статьи. "Популистские, русофильские партии находятся во власти в Греции, Венгрии, Италии и Австрии. Перспектива достижения непосредственной цели Путина - отмены экономических санкций ЕС - внезапно оказалась в зоне досягаемости, даже без компромисса по Украине", - говорится в статье. После аннексии Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", напоминают журналисты, теперь же внутренние разногласия Запада, вероятно, позабавят Путина. У Австрии всегда были тесные связи с Москвой. Недавно молодой канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Курц состоит в коалиции с крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ), которая в 2016 году подписала соглашение о партнерстве с "Единой Россией" и призвала к отмене санкций, передают журналисты. Крайне правая итальянская "Лига", тоже теперь вошедшая в правительство, в прошлом году подписала аналогичное соглашение. Во вторник новый премьер Италии Джузеппе Конте заявил в Сенате, что пришло время для "открытости в отношении России", и призвал снять санкции. Путиным восторгается французский ультраправый "Национальный фронт", левопопулистское правительство Греции, а также крайне правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии". "По данным западных спецслужб, есть сильные подозрения, что все эти партии получают российское финансирование", - говорится в статье. "Но не только европейские популисты желают более теплых отношений с Россией, - продолжают журналисты. - На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с демонизацией России". Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приезжали в Россию в конце мая, чтобы обсудить спасение ядерной сделки с Ираном. Вместе с тем Меркель и Макрон отметили больные места в отношениях с Москвой: в их числе - войны на Украине и в Сирии. Многие европейские правительства по-прежнему глубоко обеспокоены вмешательством России в их внутреннюю политику, указывает издание. Тем не менее Россия осознает тот факт, что Трамп неожиданно предоставил ей удобный случай. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил: "Я внимательно слежу за развитием ситуации, и когда политической воли будет достаточно (а я вижу эту тенденцию), то ЕС, возможно, примет необходимое решение о смене своего курса". "В нормальной обстановке такие визиты - нечто рутинное, но в момент, когда отношения между Россией и ЕС переживают охлаждение, решение Вены учтиво принять Путина потрясает, тем более, что оно принято прямо перед тем, как Австрия в июле станет председателем ЕС", - комментирует визит Путина в Вену обозреватель американского издания Politico Мэттью Карнитшниг. "Путин с удвоенной энергией старается улучшить отношения с Европой на фоне трений, спровоцированных недавним отравления бывшего российского разведчика и его дочери в Великобритании, войной на Украине и поддержкой режима Асада в Сирии", - говорится в статье. По словам автора, руководство Австрии стремится снова сделать свою страну "мостом" между Востоком и Западом, а Путин "жаждет добиться смягчения санкций, наложенных на Россию ввиду ее вылазки на Украину, и считает Австрию союзником". Канцлер Австрии Себастьян Курц воздержался от каких-либо обещаний насчет санкций, но публично заявил, что планирует воспользоваться председательством Австрии в ЕС ради улучшения отношений с Россией. "Коммерческие отношения Австрии с Россией сильно пострадали из-за санкций, и деловые круги добиваются, чтобы правительство потребовало отмены ограничений", - сообщает издание. В заявлениях для прессы Курц и президент Австрии Александер Ван дер Беллен "произнесли пустые слова по вопросу о гражданском обществе в России, заявив лишь, что в беседах поднимали эту тему. Очевидно, австрийцы предпочли избежать более щекотливых тем - о российской агрессии и о том, как Путин обходится со своими политическими соперниками", - говорится в статье. Путину хватило и полдня, чтобы окутать лестью австрийцев. Канцлер Себастьян Курц красуется в роли посредника между ЕС и Россией, пишет Der Spiegel. Несмотря на все трудности, "даже в последние годы" диалог с Веной не был прерван, заметил российский президент. "Путину не стоило ждать слишком активного сопротивления, когда он в очередной раз ратовал в Вене за отмену санкций, называя их "вредными для всех". Лидер FPÖ, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе накануне его визита сказал, что сейчас "самое время отменить эти злосчастные санкции", которые наносят вред "прежде всего экономике Австрии", - говорится в статье. "Негативно влияют на отношения между Европой и Россией поддержка Москвой сирийского диктатора Асада, оккупация Крыма, конфликт с Украиной, отравление Скрипалей и, конечно, все то, что указывает на попытки Путина расколоть ЕС", - пишут авторы. Путин в Вене старался продемонстрировать готовность к деэскалации. По его словам, между представителями Брюсселя и Москвы ведется диалог о размораживании механизмов и инструментов, необходимых для сотрудничества. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что республика намерена использовать свое председательство в ЕС, которое начинается во втором полугодии, чтобы шаг за шагом оживить отношения Евросоюза с Россией, так как это принесет выгоду обеим сторонам, говорится в статье. "Австрийский канцлер все больше начинает нравиться себе в роли посредника, - полагают журналисты. - Как стало известно из информированных источников в Вене, Курц, которому симпатизирует как американская, так и российская сторона, планирует продемонстрировать "внешнеполитическое мастерство" и организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Вене". Кроме политики, говорили и о бизнесе. Энергетический концерн OMV, частично государственный, является одним из инвесторов спорного проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", отмечают авторы. "Газпром" и OMV подписали во вторник договор о продлении поставок до 2040 года. "В Европе наступил "момент Достоевского"? А может, "момент Пушкина"?" - размышляет обозреватель The Atlantic Рейчел Донадио. Автор поясняет: 24 мая французский президент Макрон процитировал речь Достоевского о Пушкине, а 5 июня новый премьер Италии Джузеппе Конте перефразировал ее. "О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! - сказано в речи, которую Достоевский произнес в 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве. - Я верю, (...) грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!". В мае на совместной пресс-конференции с президентом Путиным Макрон "процитировал эту речь как основу для поисков общей позиции Франции и России", пишет автор. "Макрон влился в длинный ряд французских президентов, которые использовали культуру и мягкую силу для завязывания или укрепления экономических и политических связей", - отмечает журналистка. Конте, выступая в итальянском сенате, "тоже процитировал речь Достоевского, но, по-видимому, сделал акцент на отношениях между элитой и народом - теме, которая не является лейтмотивом речи", продолжает Донадио. Конте процитировал Достоевского в качестве разминки перед основным пассажем своей речи о России - заявлением, что Италия стремится создать "шанс" в отношениях с Россией и отменить санкции, начиная "с тех, которые наносят ущерб гражданскому обществу" в России. Лидер одной из правящих партий Италии - правой партии "Лига" Маттео Сальвини, занявший пост министра внутренних дел, не цитировал Достоевского, "но он поклонник путинской риторики о защите христианского Запада", замечает автор статьи. Также по теме: Прагматичный и истеричный подходы к отношениям с Россией (Die Presse) Австрия расстелила для Путина красную ковровую дорожку, несмотря на скандал вокруг Скрипалей (The Telegraph) В Вене Владимир Путин прячет когти перед европейцами (Le Monde)