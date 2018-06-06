В Вене Владимир Путин прячет когти перед европейцами

Австрия и Италия поддерживают отмену санкций ЕС против Москвы, пишут журналисты Le Monde Блез Гоклен и Бенуа Виткин.

Для своего первого зарубежного визита после переизбрания на пост российского президента в марте Владимир Путин выбрал Евросоюз. Такова его манера акцентировать вопрос на возможном сближении между его страной и 28 странами ЕС. И это перед лицом пустоты, образовавшейся после радикальных решений Дональда Трампа о введении европейских экспортных пошлин и выходе из соглашения по иранской ядерной программе, говорится в статье.

Во вторник 5 июня в Вене, сидя рядом с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом, считающимся не слишком благосклонным к Москве, Путин стремился продемонстрировать правильный ход отношений - в частности, экономических - между Россией и Австрией и пытался сделать их образцом для всей Европы, отмечают журналисты.

Выбор Австрии, "традиционного и надежного партнера", как заявил российский президент в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне визита, тоже не случаен. После кризиса, вызванного аннексией Крыма в марте 2014 года, Австрия, не входящая в НАТО, первой в Европе приняла Владимира Путина, ставшего токсичным на международной арене, комментируют авторы.

Прежде всего, визит прошел под знаком энергетического сотрудничества, в данной области Москва надеется получить возможность для выхода из своей изоляции, полагают журналисты. Соглашение по поставкам газа между двумя странами было пролонгировано до 2040 года, говорится в статье.

Визит российского президента стал первым после того, как в Вене образовалось новое австрийское коалиционное правительство между консерваторами и крайне правыми. Глава правительства Себастьян Курц, который вечером провел совместную пресс-конференцию с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, выразил положительное отношение к сближению с Москвой и готовность затронуть разговор о "постепенной" отмене европейских санкций, описывают Гоклен и Виткин.

Его партнер по коалиции, "Австрийская партия свободы" (FPÖ), которая одной из первых крайне правых партий в Европе осуществила идеологический разворот в пользу России, борется за безоговорочное аннулирование этих санкций, говорится в статье.

Воспользовавшись столь благоприятной обстановкой, глава Кремля во вторник вновь стал выступать против "всех политически мотивированных ограничений: "Они вредны для всех: и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены", - подчеркнул Путин.

Внутренняя проблематика Австрии, которая начиная с 1 июля будет председательствовать в ЕС, нашла отклик в других европейских странах, указывают авторы статьи. Во вторник, выступая перед итальянским парламентом, где он представлял генеральную политическую линию своего правительства, Джузеппе Конте, недавно облеченный полномочиями председателя Совета министров, вновь выразил свое намерение "осуществить пересмотр системы санкций", направленных против Москвы, в соответствии с программой двух своих "крестных отцов" - "Лиги" и "Движения 5 звезд".