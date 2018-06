6 июня 2018 г. Стивен Эрлангер, Нил Макфаркуар | The New York Times Путин пытается воспользоваться тем, что Трамп привел Европу в бешенство Владимир Путин во вторник приехал в Австрию, почувствовав невообразимую всего несколько месяцев назад возможность перестроить отношения с Евросоюзом, разъяренным из-за Дональда Трампа, пишет The New York Times. И неважно, что недавно Путин фактически был изгоем в Европе, отмечают журналисты Стивен Эрлангер и Нил Макфаркуар. "Теперь Путин заметно набирает силу, преподнося себя Европе как надежного друга и торгового партнера, в то время как администрация Трампа рассматривает своих ближайших союзников в этом регионе как стратегических и экономических конкурентов", - считают авторы статьи. Прежде Путина часто сбрасывали со счетов, считая скорее тактиком и оппортунистом, но он все больше кажется великим стратегом на фоне того, как Трамп резко отклонил требования Европы по поводу того, что ЕС считает незаконными и односторонними тарифами на сталь и алюминий. "Популистские, русофильские партии находятся во власти в Греции, Венгрии, Италии и Австрии. Перспектива достижения непосредственной цели Путина - отмены экономических санкций, которые Евросоюз вводил на протяжении последних нескольких лет, - внезапно оказалась в зоне досягаемости, даже без компромисса по Украине", - пишут журналисты. В последние дни, в преддверии встречи G7, Трамп на небывало повышенных тонах провел телефонные переговоры о тарифах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Терезой Мэй. "Немцы и канадцы тоже в ярости из-за тарифов", - говорится в статье. Такие внутренние разногласия, вероятно, позабавят Путина, комментируют авторы: после аннексии Крыма Россию исключили из некогда "Большой восьмерки", теперь же обстановка в Европе намного более гостеприимна. У Австрии, официально занимающей нейтральную позицию, всегда были тесные связи с Москвой. Молодой канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Большинство других европейских союзников и США, напротив, с готовностью присоединились к Британии и поспешили дипломатически изолировать Россию", - напоминает газета. Курц состоит в коалиции с крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ), которая в 2016 году подписала соглашение о партнерстве с "Единой Россией" и призвала к отмене санкций. Крайне правая итальянская "Лига", тоже теперь вошедшая в правительство, в прошлом году подписала аналогичное соглашение. Во вторник новый премьер Италии Джузеппе Конте заявил в Сенате, что пришло время для "открытости в отношении России", и призвал снять санкции, которые, по его словам, "вредят российскому гражданскому обществу". Путиным восторгается французский ультраправый "Национальный фронт", левопопулистское правительство Греции, а также крайне правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии". "По данным западных спецслужб, есть сильные подозрения, что все эти партии получают российское финансирование", - говорится в статье. "Но не только европейские популисты желают более теплых отношений с Россией, - продолжают журналисты. - На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с демонизацией России". Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приезжали в Россию в конце мая, чтобы обсудить спасение ядерной сделки с Ираном. На конференции в Санкт-Петербурге Макрон посетовал на ущерб мировой торговле, явно намекая на Трампа. Вместе с тем Меркель и Макрон отметили больные места в отношениях с Москвой: в их числе - войны на Украине и в Сирии. Многие европейские правительства по-прежнему глубоко обеспокоены вмешательством России в их внутреннюю политику, указывает издание. "Тем не менее Россия осознает тот факт, что Трамп неожиданно предоставил ей удобный случай", - пишет газета. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил: "Я внимательно слежу за развитием ситуации, и когда политической воли будет достаточно (а я вижу эту тенденцию), то ЕС, возможно, примет необходимое решение о смене своего курса". Источник: The New York Times