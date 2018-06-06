Путин в Австрии: недолго и безболезненно

Путину хватило и полдня, чтобы окутать лестью австрийцев. Канцлер Себастьян Курц красуется в роли посредника между ЕС и Россией, однако речь шла и о делах, пишет Der Spiegel.

"Для Путина визит в Австрию стал первой официальной заграничной поездкой после инаугурации. В ходе 10-часового пребывания в австрийской столице он встретился как с президентом республики Александером Ван дер Белленом, так и с канцлером Себастьяном Курцем", - сообщают неназванные корреспонденты.

Несмотря на все трудности, "даже в последние годы" диалог с Веной не был прерван, заметил российский президент. "Москве пришлась по душе особая позиция Австрии в деле Скрипалей", - отмечает издание. "Надежным партнером" назвал Австрию в этой связи зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

"Подобные заявления становятся для Австрийской партии свободы (FPÖ), входящей в правящую коалицию, подтверждением правильности взятого курса: вот уже несколько лет правые поддерживают тесные отношения с Путиным", - говорится в статье.

"Путину не стоило ждать слишком активного сопротивления, когда он в очередной раз ратовал в Вене за отмену санкций, называя их "вредными для всех". Лидер FPÖ, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе накануне его визита сказал, что сейчас "самое время отменить эти злосчастные санкции и перейти к нормализации политических и экономических отношений с Россией". Санкции наносят вред "прежде всего экономике Австрии", цитирует политика Der Spiegel.

"Негативно влияют на отношения между Европой и Россией поддержка Москвой сирийского диктатора Асада, оккупация Крыма, конфликт с Украиной, отравление Скрипалей и, конечно, все то, что указывает на попытки Путина расколоть ЕС", - пишут авторы материала.

"Путин в Вене старался продемонстрировать готовность к деэскалации, указывая, что есть шансы к постепенному перезапуску отношений между ЕС и Россией", - сообщается в материале. По словам российского лидера, между представителями Брюсселя и Москвы ведется диалог о размораживании механизмов и инструментов, необходимых для сотрудничества.

Канцлер Австрии Себастьян Курц (Австрийская народная партия, ÖVP) подчеркнул, что республика намерена использовать свое председательство в ЕС, которое начинается во втором полугодии, чтобы шаг за шагом оживить отношения Евросоюза с Россией, так как это принесет выгоду обеим сторонам, говорится в статье.

"Австрийский канцлер все больше начинает нравиться себе в роли посредника, - полагают журналисты. - Как стало известно из информированных источников в Вене, Курц, которому симпатизирует как американская, так и российская сторона, планирует продемонстрировать "внешнеполитическое мастерство" и организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Вене".

Кроме политики, говорили и о бизнесе. "Официальным поводом для визита стал 50-летний юбилей первого газового соглашения между Австрией и СССР. Энергетический концерн OMV, частью акций которого владеет государство, является одним из инвесторов вызывающего неоднозначные оценки проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", - отмечают авторы. "Газпром" и OMV подписали во вторник договор о продлении поставок до 2040 года, от чего должны выиграть и другие страны ЕС.