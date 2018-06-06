Германия слишком пассивна на Ближнем Востоке и совершает там ошибку за ошибкой

У Германии нет ближневосточной стратегии. Этим пользуются другие, а хаос в регионе лишь множится, пишет Ханнес Хайне на страницах немецкой газеты Tagesspiegel.

"После встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с канцлером Германии Ангелой Меркель остается без ответа вопрос о том, кого федеральное правительство, а вместе с ним и оппозиция в Берлине считают если не гарантом мира, то тем, кто может сдвинуть с мертвой точки ситуацию в этом взрывоопасном регионе по соседству с Европой. А также кому там нужно противостоять", - отмечает автор.

Меркель назвала влияние Ирана в Сирии "вызывающим опасения" и заверила Нетаньяху в намерении увеличить давление, чтобы "вытеснить" иранские вооруженные отряды из страны. "При этом Меркель поддерживает ядерную сделку с Тегераном. Эту позицию нельзя назвать ошибочной, но все-таки встает вопрос: как исчезнут из Ирака, Афганистана, Пакистана проиранские боевики, если режим мулл не окажется под новым давлением со стороны международного сообщества?" - задается вопросом Хайне.

По мнению автора, позиции Берлина слабы и конкретно по Сирии: "правительство подчеркивает, что у страны есть будущее и без Асада. Это бальзам на душу многих сирийцев, однако кто, с точки зрения ФРГ, годится на роль его преемника? В то время как французы поддерживают курдов в их попытках федерализации Сирии, Германия бездействует".

Хаотичные сигналы поступают и в адрес Турции, которая встала на путь исламизации и стремится к роли патрона всех суннитов. "Правящая "Партия справедливости и развития" отдает приказ занять сирийско-курдский Африн, поддерживает "Хамас" и объявляет о возможности вторжения в Ирак. Все это правительство ФРГ отвергает, однако на немецкое оружие Анкара может рассчитывать", - говорится в статье.

"В Ираке складывается еще более абсурдная ситуация: сначала прошлая правящая в Германии коалиция (ХДС/ХСС - СДПГ) вооружала прозападно настроенных курдов, однако затем передумала и стала снабжать оружием их заклятых врагов, багдадскую армию. Некоторые ее части подчиняются режиму иранских мулл - это все, что нужно знать о заверениях Берлина по поводу намерений "вытеснить" Иран", - замечает автор материала.

"Отсутствие у Германии четкой позиции становится проблемой еще и потому, что у Турции, Ирана, России и Саудовской Аравии существует ясное представление об их собственной роли в регионе", - добавляет журналист.

По мнению Ханнеса Хайне, Берлин должен вмешиваться в ситуацию по той причине, что "он не столица Люксембурга, а тот, кто задает тон во всей Европе. Реакционные силы, бушующие на Ближнем Востоке, добьются нового порядка, который вряд ли устроит Германию и Европу. Все это требует последовательной стратегии и решительного влияния", резюмирует автор.