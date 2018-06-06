Австрия расстелила для Путина красную ковровую дорожку, несмотря на скандал вокруг Скрипалей

"Во вторник Австрия, наперекор Великобритании и своим европейским союзникам, расстелила красную ковровую дорожку для Владимира Путина - через три месяца после попытки отравления Сергея Скрипаля, - пишет корреспондент The Telegraph Джастин Хагглер. - Российского лидера приняли с воинскими почестями, когда он прибыл на встречу с Себастьяном Курцем, австрийским канцлером, и президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене".

"Путин воспользовался этим случаем, чтобы призвать к отмене западных санкций, наложенных на Россию за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Он заявил на совместной пресс-конференции, что он этого выиграют все стороны", - передает журналист.

"Эти санкции вредят всем - и тем, кто их инициировал, и тем, кто стал их мишенью", - сказал российский президент.

"Этот визит, состоявшийся через считанные месяцы после того, как западные страны выслали российских дипломатов в рамках скоординированного ответа на отравление Скрипаля, стал беззастенчивой демонстрацией того, как выгодно вести бизнес с Россией, - отмечает автор. - Австрийская энергетическая компания подписала новую сделку с российским "Газпромом", чтобы обеспечить поставки газа до 2040 года, и Курц сказал, что две страны "хорошо сотрудничают не только в политической, но и в экономической сфере".