6 июня 2018 г. Рейчел Донадио | The Atlantic Европейские политики неожиданно начали цитировать Достоевского "В Европе наступил "момент Достоевского"? А может, "момент Пушкина"?" - размышляет обозреватель The Atlantic Рейчел Донадио. Автор поясняет: 24 мая французский президент Макрон процитировал речь Достоевского о Пушкине, а 5 июня новый премьер Италии Джузеппе Конте перефразировал ее. "О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! - сказано в речи, которую Достоевский произнес в 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве. - Я верю, (...) грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!". В мае на совместной пресс-конференции с президентом Путиным Макрон "процитировал эту речь как основу для поисков общей позиции Франции и России", пишет автор. "У всех нас есть европейские противоречия, которыми пронизаны наши народы, которые нужно преодолевать, но мы знаем, и знали по урокам прошлого, и будем знать завтра, как формировать подлинную почву для примирения", - заявил французский президент (перевод с английского текста на сайте журнала, сверен с французским оригиналом. - Прим. ред.) Обозреватель комментирует: "Процитировав одного из великих русских писателей, Макрон влился в длинный ряд французских президентов, которые использовали культуру и мягкую силу для завязывания или укрепления экономических и политических связей". Конте, выступая в итальянском сенате, "тоже процитировал речь Достоевского, но, по-видимому, сделал акцент на отношениях между элитой и народом - теме, которая не является лейтмотивом речи, если хоть как-то в ней присутствует", продолжает Донадио. Заявив, что его правительство обвиняют в популизме, Конте сказал: "Если популизм - это позиция правящего класса, когда он прислушивается к нуждам народа, - а здесь я вдохновляюсь речью Достоевского о Пушкине, если быть против системы означает "стремиться к новой системе и ввести ее", то эти политические силы заслужили эту формулировку". Конте процитировал Достоевского "в качестве разминки перед основным пассажем своей речи о России - заявлением, что Италия стремится создать "шанс" в отношениях с Россией и отменить санкции, начиная "с тех, которые наносят ущерб гражданскому обществу" в России", - пишет журналистка. Лидер одной из правящих партий Италии - правой партии "Лига" Маттео Сальвини, занявший пост министра внутренних дел, не цитировал Достоевского. "Но он поклонник путинской риторики о защите христианского Запада. Теперь Сальвини надзирает за работой полиции и разведки Италии. Народы Европы по-прежнему очень дороги России", - иронизирует в заключение автор. Источник: The Atlantic