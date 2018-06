6 июня 2018 г. Уильям Хоробин, Лоренс Норман | The Wall Street Journal Европейские чиновники: угрожая Ирану санкциями, США ставят под угрозу попытку спасти иранскую сделку "Высокопоставленные европейские чиновники признали в письме, адресованном администрации Дональда Трампа, что их попытки спасти иранскую ядерную сделку посредством поддержания основных торговых операций и инвестиционных проектов с участием Тегерана буксуют перед лицом запланированных санкций США", - передают Уильям Хоробин и Лоренс Норман в The Wall Street Journal. "Европейские страны пообещали поддержать на плаву коммерцию с участием Ирана, чтобы убедить Тегеран не отказываться от сделки и ограничить свою ядерную активность, - говорится в статье. - Однако в отправленном в понедельник письме к госсекретарю Марку Помпео и министру финансов Стивену Мнухину министры финансов и иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза сказали, что план администрации Трампа ввести так называемые вторичные санкции - законы, позволяющие Вашингтону наказывать зарубежные компании за ведение бизнеса с третьими странами, - подрывают их усилия сохранить иранскую сделку". "В их нынешнем состоянии американские вторичные санкции могут помешать Европейскому союзу и далее заметно облегчать для Ирана бремя санкций", - заявили министры в письме, прочитанном The Wall Street Journal. "Письмо равносильно откровенному признанию европейских чиновников, что ЕС мало что может сделать, чтобы обеспечить сохранение бизнеса в Иране. США неоднократно предупреждали европейские компании, что они окажутся под перекрестным огнем, если продолжат торговать с Ираном после того, как закончится период адаптации. Американские чиновники дали европейским компаниям время до 6 августа на то, чтобы свести на нет долларовые транзакции с иранскими фирмами и прекратить инвестирование в иранскую автомобильную отрасль. У энергетических компаний есть время до 4 ноября", - говорится в статье. "Некоторые компании объявили о планах приостановить деятельность в Иране, в том числе нефтяной гигант Total SA и, во вторник, французский автопроизводитель Peugeot", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal