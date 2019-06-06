Россия мчится на помощь своей американской пленнице Марии Бутиной

"В США Мария Бутина признана шпионкой и приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за попытку проникновения в Республиканскую партию в рамках массовой кампании вмешательства. В России, напротив, эту хорошенькую 30-летнюю рыжеволосую женщину представляют жертвой "произвола" американского правосудия, действующего по приказу "русофобской" исполнительной власти, а американские адвокаты взимают с нее неоправданно высокую плату, хотя она виновна просто в том, что "якобы" нарушила национальное законодательство о регистрации иностранных НПО", - пишет журналист Le Figaro Николя Винь.

"Во вторник в России началась масштабная кампания поддержки по сбору средств для оплаты услуг ее нью-йоркских защитников, - говорится в статье. - Уже собрано 12 млн рублей (166 тыс. евро), но для погашения задолженности в 600 тыс. евро потребуется как минимум в три раза больше, заявил президент близкого к Кремлю Антиглобалистского движения России Александр Ионов. Ни один российский адвокат не осмелится требовать такие гонорары, добавил он".

"Для пожертвований простых граждан был создан Фонд Марии Бутиной, который сам подпитывается новым Фондом защиты национальных ценностей, призванным информировать российских граждан о проявлениях "ненависти" Запада к России и помогать им сопротивляться подобным нападкам. По данным ежедневной газеты РБК, Фонд защиты национальных ценностей связан с фабрикой троллей олигарха Евгения Пригожина, которую американская разведслужба также обвиняет в причастности к кампании вмешательства в президентские выборы 2016 года, - отмечает Винь. - 19 мая Мария Бутина в распределительной тюрьме в Оклахоме записала видеообращение, в котором она попросила своих сограждан помочь ей покрыть долги за услуги адвокатов, произнеся в конце ритуальную формулу: "Русские не сдаются".

"Владимир Путин назвал приговор Марии Бутиной "беспределом". После этого комитет Госдумы по международным делам предложил создать "список Бутиной", который позволит применять санкции к чиновникам и другим должностным лицам из США, обвиненным в "нарушении основных прав и свобод российских граждан", - указывает Le Figaro.