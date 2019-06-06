Почему Путина не пригласили на торжества "Дня Д"?

"Лидеры пятнадцати стран собрались в среду в Портсмуте, чтобы начать празднование 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Перед фотографами позировали главы государств, представляющие союзные державы Второй мировой войны: Тереза Мэй и Елизавета II от Англии, Дональд Трамп от Соединенных Штатов, Эммануэль Макрон от Франции и... никого от Советского Союза. Российского президента Владимира Путина не пригласили. Ни в Англию, ни во Францию, где 6 июня продолжаются торжества", - пишет журналист Le Figaro Бенедикт Люто.

"Как объяснить такое отсутствие при том, что Советский Союз сыграл главную роль в победе союзников? Подобное неприглашение выглядит как интрига, учитывая то, что в 2014 году Владимир Путин присутствовал во Франции на 70-й годовщине "Дня Д", - напоминает журналист. "Было принято такое решение. Существует еще немало великих и прекрасных церемоний, таких как 11 ноября", - уклончиво ответили несколько дней в Елисейском дворце. Упоминается еще одна причина: международная церемония закрытия 6 июня 2019 года будет проходить под председательством премьер-министра Эдуара Филиппа, а не президента Эммануэля Макрона... Наконец, подчеркивается, что это год, который кончается на "9", а не на "4". Таким образом, российского президента будут приглашать только на круглые даты..."

"Как истолковать подобное отстранение российского резидента, если выйти за пределы отточенного дипломатического языка? - задумывается автор статьи.

"Это непостижимо", - говорит Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в России (2009-2013) и специалист по российским вопросам в Институте международных и стратегических отношений, в беседе с Le Figaro. Однако дипломат отмечает, что в это же самое время, с 5 по 7 июня, Владимир Путин примет в России президента Китая Си Цзиньпина, приехавшего с официальным визитом. А главное, Си Цзиньпин является почетным гостем Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 8 июня на фоне торговой войны между Китаем и США".

Жан де Глиниасти считает, что все это символично: "Вместо того, чтобы ехать на запад и праздновать победу над нацизмом, Путин будет заниматься китайцами, сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге".

"Владимир Путин предпочитает обращать свои взоры на Китай и на Восток и избегать Европу и западные демократии. Возможно, такой выбор и стоит у истоков его отстранения от события, где в центр внимания явно ставятся Франция, Англия и США?" - рассуждает Люто.

"Историк Денис Песчанский, специалист по Второй мировой войне, также движется в этом направлении. По его мнению, "Путина не пригласили по политическим причинам: учитывая его наступательные действия, дестабилизирующие европейские и американские демократии, игру с выборами и нарушение мирового баланса".