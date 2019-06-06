Дело Baring Vostok бросает тень на российский Давос

"Хотя генеральный директор суверенного фонда "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) и либерал Кирилл Дмитриев пользуется доверием президента Владимира Путина в вопросах экономики, он признает, что его влияние также имеет свои пределы. Это касается случая с Baring Vostok, который служит пищей для обсуждений в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходит с четверга 6 по субботу 8 июня. Неожиданные судебные процессы против старейшего и самого известного фонда прямых инвестиций в России, сопровождающиеся арестом 14 февраля его американского основателя Майкла Калви, французского финансового директора Филиппа Дельпаля и четырех незападных сотрудников, охлаждают деловой климат. И для многих служат суровым предупреждением. "Серьезная проблема", - лаконично резюмирует Дмитриев, который в преддверии "русского Давоса" поделился своей озабоченностью с корреспондентом Le Monde в Москве Николя Рюиссо.

"Подобно бывшему министру финансов Алексею Кудрину, президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину и генеральному директору крупнейшего банка страны "Сбербанк" Герману Грефу, Дмитриев с самого начала выражал свою поддержку Baring Vostok", - говорится в статье.

"Я сделал все, что мог. Мы надеемся на быстрое прекращение этого дела", - говорит Дмитриев. Он не комментирует обвинения в мошенничестве на сумму не менее 33 млн евро, предположительно выдвинутые против Baring Vostok экс-союзником фонда, который подозревается в том, что ему удалось благодаря контактам на высоком уровне заключить в тюрьму своих бывших партнеров. Но он сожалеет о том, что коммерческий спор перерос в уголовное дело", - передает журналист.

"В Санкт-Петербурге Кирилл Дмитриев подпишет соглашение с Baring Vostok о вхождении РФПИ в капитал одного из активов фонда в области новых технологий. Чтобы отправиться на "русский Давос", Майкл Калви обратился в Следственный комитет с прошением, чтобы его отпустили из-под домашнего ареста в Москве", - указывает автор публикации.

"Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 3 июня, однако выразил поддержку Майклу Калви. "Конечно, мы предпочли бы, чтобы Майкл Калви среди других инвесторов был на Санкт-Петербургском экономическом форуме, - отметил Песков. - Он был довольно активным игроком на российском рынке больше 15 лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка".

"Эти высказывания посеяли сомнение по поводу позиции Кремля", - считает Рюиссо.

"В то время как Россия борется за увеличение прямых иностранных инвестиций, дело Baring Vostok омрачает деловой климат, - пишет Le Monde. - Дмитриев опасается, что оно отрицательно скажется на партнерстве с иностранными инвесторами. "Во время встреч мои французские собеседники упоминают это досье", - свидетельствует он.