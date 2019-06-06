Во Франции обнаружен новый российский шпион

"Охота на российских шпионов в Европе идет полным ходом. Секретная война настолько интенсивна, что западные правительства иногда вынуждены нарушить молчание. Первый раз это произошло после того, как российский агент Сергей Скрипаль, перебежавший к британскому врагу, был отравлен в марте 2018 года на юге Англии двумя сотрудниками Главного управления военной разведки России (ГРУ, ставшего ГУ). Второй раз во время ареста, месяц спустя, в Гааге, еще четырех шпионов ГРУ, которые пытались совершить кибератаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.

"Соблюдаемая с тех пор тишина в отношении активности ГРУ не означает, что она снизилась. В 2018 году был обнаружен и разоблачен новый российский шпион, но его имя на этот раз не разглашалось властями. Речь идет о Сергее Желтикове, занимавшем консульские посты в Швейцарии. Этот человек обвиняется швейцарским правосудием в том, что он входил в состав передвижного подразделения ГРУ, наряду с двумя агентами, арестованными в апреле 2018 года, Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом. Эти двое действовали под дипломатическим прикрытием и были членами подразделения 26165 ГРУ, плацдарма военного кибершпионажа, одного из излюбленных видов оружия Кремля", - говорится в статье.

"По данным швейцарской секретной службы (SRC), Желтиков выполнял функции материально-технического обеспечения и заботился о безопасности дуэта Серебряков-Моренец в марте 2017 года в Лозанне во время проведения хакерской операции, направленной против Всемирного антидопингового агентства (WADA). Около 700 антидопинговых экспертов собрались, чтобы выслушать юриста Ричарда Макларена, автора доклада о системе злоупотреблений, созданной российским государством во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В 2018 году Желтиков также подготовил прибытие двух своих помощников для проведения еще одной операции против федеральной атомной, биологической и химической лаборатории в Шпице, к югу от Берна, которая является уполномоченной лабораторией ОЗХО и ВАДА", - отмечает автор публикации.

"Желтиков был раскрыт в качестве шпиона в Швейцарии в 2018 году, но швейцарские спецслужбы фактически с конца 2016 года знали, что он работает на ГРУ в Европе. Информация была предоставлена французской контрразведкой, которая уже несколько месяцев подозревала его в принадлежности российской военной разведки", - говорится в статье.

"В середине сентября 2016 года, когда он был вице-консулом в консульстве Марселя, которое, как известно, является гнездом ГРУ во Франции, агенты Главного управления внутренней безопасности (DGSI) установили за ним слежку вплоть до аэропорта Мариньян. Они с удивлением обнаружили, как он приветствует двух россиян из Москвы, путешествующих под своим настоящим именем: Евгения Серебрякова и Алексея Моренца", - пишет Le Monde.

"В Марселе Желтиков действовал осторожно. В архивах региональной прессы в La Provence или La Marseillaise, нет упоминаний или фотографий этого персонажа, присутствующего на том или ином местном мероприятии, как это бывает в случае с другими членами консульства в Марселе. Точно так же никто из людей, с которыми мы связывались в русской общине в Марселе, во Франко-русском альянсе или в двуязычном журнале "Перспектива", близком к консульству, не помнил вице-консула Желтикова", - указывает журналист

"Его действия были обнаружены DGSI, однако французское министерство иностранных дел не знало о его существовании", - подчеркивает Фоллору.

"Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года, вскоре после завершения своей миссии в Швейцарии вместе с двумя своими сообщниками. Российское консульство в Марселе, к которому обратилось издание Le Monde, указывает, что у него кончился срок пребывания и отрицает какую-либо связь с другими мотивами отъезда. Однако сообщения из DGSI в ГРУ по поводу возвращения своего агента в Москву могли быть отправлены без прохождения через дипломатический канал"

"Потребовалось, чтобы Серебряков и Моренец были арестованы в апреле 2018 года в Гааге вместе с двумя другими российскими агентами возле машины, напичканной оборудованием для электронного перехвата, припаркованной у штаб-квартиры ОЗХО, чтобы Швейцария перестала вести себя сдержанно по отношению к Желтикову. После обращения SRC министерство иностранных дел Швейцарии и Федеральный совет решили отказать ему в предоставлении дипломатического иммунитета. В соответствии с процедурой, посольство было проинформировано об начале судебного разбирательства. Когда органы правосудия попытались допросить Желтикова, было уже слишком поздно: он уже в очередной раз умчался в Москву. Где он видимо по-прежнему и находится", - резюмирует автор публикации.