6 июня 2019 г. Том Парфитт | The Times Хаджи-Мурат: останки героя Толстого "украдены" и вывезены в Россию Останки Хаджи-Мурата, воина XIX века, который вдохновил Льва Толстого на написание романа, предположительно были похищены из могилы в Азербайджане и перезахоронены в соседней России, в его родном селе Хунзах в республике Дагестан, передает The Times. "(...) Кража вызвала протесты в Азербайджане, где один политик заявил, что останки, возможно, были вывезены из страны незаконно. Другие указали, что сомневаются в том, что останки настоящие. Потомки воина давно хотели предать его земле в России", - сообщается в статье. "Хаджи-Мурат был этническим аварцем, борцом за независимость, который во время Кавказской войны между царскими силами и боевиками-мусульманами перешел на сторону русских. В1852 году в перестрелке с казаками он был ранен. Когда он попытался бежать, его поймали и нанесли ему смертельное ранение, а затем его отрубленную голову отправили Михаилу Воронцову, российскому наместнику на Кавказе, чтобы доказать, что он мертв, - пишет газета. - Его останки, кроме головы, были захоронены в Тангыте, недалеко от того места, где он умер". "Хаджи-Мурат был увековечен в романе Толстого "Хаджи-Мурат", в котором писатель сравнил его последнюю битву и смерть с выносливым чертополохом на поле, который расстается с жизнью, попадая под плуг", - напоминает издание. "На фотографиях из Хунзаха, сделанных в выходные, видно, как мужчины несут простой гроб на кладбище, а затем насыпают могильный холм. Там присутствовал Гаджимурад Омаров, депутат нижней палаты парламента России". "Как сообщил одному новостному веб-сайту Азер Керимли, член парламента от азербайджанского района Ках, могила Хаджи-Мурата в Тангыте была частично демонтирована, хотя надгробие осталось на месте. (...) Патимат Тахнаева, ученый из Института востоковедения Российской академии наук, сказала, что останки могут принадлежать одному из двух мужчин, которые были обезглавлены и похоронены вместе с Хаджи-Муратом". В 1959 году череп Мурата попал в Кунсткамеру, музей антропологических раритетов в Санкт-Петербурге. 56-летний Владимир Толстой, праправнук писателя и советник президента Путина по культуре, заявил в январе, что кремлевская комиссия согласилась "в целом", что череп должен быть отправлен в Дагестан для захоронения, говорится в статье. Источник: The Times