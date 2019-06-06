Только переворот? Прага и Москва спорят о 1968-м

"Эти кадры врезались в коллективную память мира. 21 августа 1968 года почти 6 тыс. советских танков (и несколько сотен из Польши, Венгрии и Болгарии) сравняли с землей подававшие большие надежды зачатки мирной революции Восточного блока в Чехословакии, - повествует немецкое издание Die Welt. - Спустя несколько дней мечта о "социализме с человеческим лицом" (конечно, утопическая) снова отступила перед жестким коммунистическим господством".

"Спустя 51 год это вторжение снова становится причиной разлада между государствами-правопреемниками тогдашней ЧССР и сегодняшней Россией, так как депутат Коммунистической партии России снова внес в Госдуму законопроект, согласно которому статус ветерана боевых действий должен также распространяться на участников советского вторжения в Чехословакию. В предложенной поправке вторжение 1968 года называется "подавлением попытки государственного переворота", - передает журналист Свен Феликс Келлерхофф.

На первый взгляд, речь идет о возможном предоставлении участникам событий 1968 года социальной поддержки, однако за кулисами речь, конечно, идет об исторической политике. "В случае, если на этот раз Госдума одобрит законопроект, российский закон будет противоречить ратифицированному Россией в 1993 году соглашению с Прагой, в котором вторжение однозначно осуждалось", - отмечает издание.

"Чехия и Словакия раздраженно отреагировали на законопроект, ведь то, что в нем Пражская весна трактуется как переворот, опирается на старую советскую языковую норму, определявшую вторжение как "меру для предотвращения государственного переворота". По словам чешского МИД, речь идет об "историческом" ревизионизме", - говорится в статье.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек назвал вторжение 1968 года в своем сообщении в Twitter "явным нарушением международного права". Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что предложенный законопроект не способствует "взаимному доверию и хорошему сотрудничеству между странами".

"В связи с внесенным законопроектом с большой напряженностью будет, вероятно, ожидаться ответ Владимира Путина, - отмечает Келлерхоф. - В 2006 году российский президент во время официального визита в Прагу признал "моральную ответственность" своей страны за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию, но отказался от "юридической ответственности". (...) Продолжит ли Россия придерживаться этого курса или же Путин переключится в отношении Чехии и Словакии на агрессивную историческую политику?".