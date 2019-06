6 июня 2019 г. Георг Хайль, Инго Мальхер и Яссин Мушарбаш | Die Zeit В сомнительном обществе "Президент немецкого Совета по кибербезопасности поддерживает лучшие отношения именно с Россией", - сообщает немецкое издание Die Zeit. "Они встретились в конце апреля в отеле Atlas Posthotel в Гармиш-Партенкирхене, - повествуют журналисты Георг Хайль, Инго Мальхер и Яссин Мушарбаш. - В честь организаторов мероприятия хозяин отеля даже повесил над главным входом российский флаг. Конференция, проходившая уже в 13-й раз, длилась три дня. Большинство докладчиков, среди которых были ученые и сотрудники правительств, были из России, гости приехали также из Азии и США. Тема конференции: компьютерная безопасность". Эта конференция, вероятно, представляла собой нечто большее, чем свободный обмен идеями. "Она однозначно имела "подоплеку, связанную с разведывательной деятельностью", говорят в кругах органов безопасности Германии. Что означает: российские службы, очевидно, использовали "рандеву" на альпийском курорте для того, чтобы установить контакты, укрепить имеющиеся связи и расширить свое влияние", - говорится в статье. "Тем более интересным является тот факт, что в списке выступавших в Posthotel можно было найти только одного немца. Речь идет о Хансе-Вильгельме Дюнне, президенте Совета по кибербезопасности Германии (CSRD). (...) В этот совет входят крупнейшие немецкие предприятия, начиная от Airbus и Commerzbank и заканчивая E.on и Volkswagen, а также несколько федеральных земель и, кроме того, министерство здравоохранения". CSRD, пишет издание, не является официальным учреждением, однако его наименование, вероятно, не случайно: оно схоже с названием учрежденного правительством в 2011 году Национального центра кибербезопасности. "Но вопросы прежде всего вызывает поведение президента союза. 40-летний Дюнн ведет себя настолько прокремлевски, что почти производит впечатление российского человека; даже в Африке он оказался на службе российской политики. Наивность? Политические убеждения? Или кто-то пытается построить свою собственную германо-российскую ось?", - задается вопросами издание. "Дюнн всячески отрицает подозрения. Поддержка контактов, в том числе и с официальными российскими учреждениями, - это часть его работы, сказал он в разговоре с Die Zeit и политической программой Kontraste телеканала ARD, проводившими совместное расследование. По его словам, важно общаться с максимальным числом задействованных лиц. Кибербезопасность - очень большая, сложная тема, сказал он". Доклад Дюнна в Гармиш-Партенкирхене, по словам нескольких слушателей, нес в себе главный месседж: Германии нужно стремиться к более близким отношениям с Россией. "За дружественными словами последовали и поступки, - продолжает издание. - На второй день конференции он подписал соглашение о намерениях с Владиславом Шерстюком, организатором мероприятия. (...) В этом документе обе стороны договариваются о помощи в исполнении решений Совбеза ООН относительно мирного использования информационных технологий: в формате совместных конференций и исследовательских проектов". Документ от 24 апреля 2019 года Шерстюк подписал от имени российского Института проблем информационной безопасности, основанного МГУ им. Ломоносова и другими государственными учреждениями. "Шерстюк - небезызвестный человек для немецких органов безопасности, - подчеркивают авторы статьи. - Удостоенный высоких наград генерал-полковник не только на протяжении десятилетий являлся штатным сотрудником КГБ, но и был генеральным директором ФАПСИ, службы, специализирующейся на радиоэлектронной разведке и позднее интегрированной в ФСБ. Будучи генеральным директором ФАПСИ, он отвечал за прослушку, осуществляемую Россией. Считается, что Шерстюк по-прежнему имеет хорошие связи с госорганами". "Бывший высокопоставленный агент России и главный киберзащитник немецкой промышленности - это сомнительная комбинация", - констатирует издание. Примечательно, что члены Совета, с которыми удалось связаться журналистам, заявляют, что ничего не знали о подписанном соглашении. Не упоминается оно и на сайте объединения. Дюнн также выступал и наблюдателем на президентских выборах в России в марте 2018 года, говорится далее. При этом он не был членом делегации ОБСЕ - за победой Путина он наблюдал по приглашению председателя Госдумы, оказавшись тем самым в сомнительном обществе: членами делегации были также политики из немецкой партии "Альтернатива для Германии", "Австрийской партии свободы", французского "Национального объединения", итальянских "Лиги Севера" и "Вперед, Италия", а также депутаты британской "Партии независимости Соединенного Королевства". Все они критически настроены по отношению к ЕС - и положительно настроены к России, отмечает издание. "Важно понимать, что такие фейковые наблюдательные миссии не являются настоящими. С помощью них ведется политика, цель - легализация нечестных, несвободных и не являющихся по-настоящему демократическими выборов", - говорит Антон Шеховцов из Венского университета, изучавший пророссийские наблюдательные миссии в рамках исследования, проведенного при поддержке немецкого МИД. Сам Дюнн "утверждает, что нет опасности того, что он позволит использовать себя для российской пропаганды". Правда, полгода спустя, в августе 2018 года, Дюнн снова выступил наблюдателем на выборах, на этот раз в Зимбабве, где президент Роберт Мугабе был вынужден уйти в отставку, а на провозглашенных выборах его заместитель Эммерсон Мнангагва выступал против оппозиционного кандидата Нельсона Чамисы. На это историческое событие Евросоюз направил 44 наблюдателя, однако была и еще одна наблюдательная миссия, организованная малоизвестной организацией под названием Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества (Association for Free Research and International Cooperation, Afric), от имени которой наблюдателем на выборах выступал и Дюнн. "Afric позиционирует себя как объединение, финансируемое анонимными спонсорами, однако, согласно расследованию Die Zeit и Kontraste, она тесно связана с российскими специалистами по пропаганде. Их взгляд на выборы в Зимбабве можно узнать из внутреннего стратегического документа, составленного в Санкт-Петербурге. В нем говорится, что Россия "заинтересована в стабильности авторитета президента и готова содействовать укреплению его позиций". В своего рода сценарии по поддержке этих целей наряду с кампанией в соцсетях, включающей в себя фейковые аккаунты, предлагается также привлечение международных наблюдателей. Своим присутствием они должны "повысить законность выборов", - передает издание. "Прямой взаимосвязи между документом и миссией определить нельзя, но ясно одно: миссия в Зимбабве шла вразрез с международной практикой серьезных наблюдателей", - подчеркивают журналисты. "Еще более взрывоопасным поведение Дюнна кажется в связи с тем, что он тесно связан с Арне Шёнбомом, главой Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), главным "защитником" Германии в сфере IT", - говорится в статье. "Я считаю, что важно говорить со всеми задействованными лицами на международной арене", - говорит бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Герхард Шиндлер. "Но и он усматривает опасность слишком близких отношений с российскими профессионалами по оказанию влияния: как показывает опыт, конференции вроде той, что прошла в Гармиш-Партенкирхене, говорит экс-президент BND, часто имеют целью укрепить позицию России и "ослабить Европу или Германию путем разделения, раскола". Российская сторона, по его словам, идеально владеет данным методом - и уже только поэтому к таким контактам нужно относиться с осторожностью". Тем временем Себастьян Фидлер, председатель немецкого Союза сотрудников уголовной полиции (BDK), заявил в разговоре с Kontraste, что Дюнн "дал использовать себя в интересах России" и сообщил, что будет призывать руководство BDK требовать отставки Дюнна с должности президента CSRD либо BDK покинет ряды членов организации, передает Die Zeit. Источник: Die Zeit