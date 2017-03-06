Репортаж из эпицентра бесконечной войны в Донбассе

"Город Авдеевка, расположенный неподалеку от Донецка, "столица" пророссийских сепаратистов, после его повторного занятия украинской армией оказался в эпицентре боевых действий", - пишет специальный корреспондент Le Monde Бенуа Виткин.

"Летом 2014 года снаряды были украинскими. Киев тогда пытался отвоевать территории, оккупированные сепаратистами Донецкой "народной республики". На этом участке фронта его наступление остановилось сразу после выезда из Авдеевки, примерно в 10 км от Донецка, остановленное прямой интервенцией российской армии. С тех пор Авдеевка расположена на линии фронта и представляет собой один из пунктов наибольшей напряженности. Теперь снаряды поступают со стороны повстанцев", - говорится в статье.

"Каков результат? С начала лета 2014 года позиции воюющих сторон почти зафиксировались, и помимо скромных прорывов с одной или с другой стороны, это война на истощение, которая ведется главным образом с помощью артиллерии. В этом урбанизированном регионе Донбасса такая стратегия оказывается разрушительной. Несмотря на два Минских соглашения в сентябре 2014-го и в феврале 2015 года и неоднократные объявления о перемирии, результаты только ухудшаются: более 10 тыс. убитых, 25 тыс. раненых, 1,8 млн беженцев", - сообщает Виткин.

"Бомбежки в Авдеевке почти ежедневные. В основном в старом городе, находящемся в нескольких сотнях метров от фронта, но также регулярно и в центре города", - говорится в статье.

"В Авдеевке большая часть бомбежек происходят с наступлением вечера, чтобы обмануть бдительность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - отмечает корреспондент.

"Люди уже привыкли к бомбам? Редко кто так говорит. Установился некий военный распорядок дня. Задолго до того, как международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, начали проводить в школах разъяснительную работу о минах и взрывных снарядах, городские дети уже научились распознавать шум снарядов, их направление и вид использованного оружия", - передает автор.

"Магазины, рынок работают. Когда электричество пропадает, потому что был задет столб в серой зоне, разделяющей два лагеря, хозяева кафе достают свечи и приспосабливают свои меню", - продолжает автор.

"Для большинства жителей Авдеевки политические опросы потеряли всякий смысл. Мало кто хочет возвращения сепаратистов, которые на месяц завладели городом весной 2014 года. Украинская военная форма тоже вызывает недоверие, так как она является синонимом бесконечной войны", - полагает Виткин.

"Несмотря на царящее повсюду ощущение, что этот конфликт далек от завершения, мало кто отсюда уезжает", - отмечает корреспондент. "Во всех конфликтах, которые мне знакомы, я никогда и нигде, кроме Донбасса, не видел, чтобы столько гражданских лиц оставались в своих домах, на своей земле", - свидетельствует руководитель делегации Международного комитета Красного Креста на территории Украины Ален Эшлиман.

"[Украинская] армия 2017 года имеет мало общего с армией 2014 года. Обмундирование и питание улучшились - и гражданские волонтеры продолжают доставлять все необходимое. Здесь сказались западная помощь и инвестированные миллиарды, связанные с эффективными реформами. К тому же мужчины получили боевую закалку. На фронте воюют контрактники: добровольческие батальоны были распущены, и призывники не были отправлены на сражение. Оплата привлекательная, около 400 евро", - сообщает Виткин.

"Задача уже не в том, чтобы биться с ними лицом к лицу, а в том, чтобы помешать их продвижению, - уверяет 39-летний солдат Александр. - Мы знаем, что не увидим радикальных перемен в нашей стране, но если мы оставим этот фронт, то у наших детей уже не будет возможности этого сделать".