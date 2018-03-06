Насколько опасно будет в России в ходе проведения ЧМ-2018

Через 100 дней в Москве состоится первый матч ЧМ-2018 - как и любое другое крупное событие, чемпионат мира по футболу станет вызовом для спецслужб. В распоряжении Bild оказался аналитический материал, подготовленный экспертами Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), в котором оценивается уровень безопасности на ЧМ в России. Наибольшую опасность, по мнению сотрудников спецслужб Германии, представляют исламистские экстремисты. Специалисты BKA предупреждают и о таких угрозах, как кибератаки и действия агрессивно настроенных болельщиков.

Как отмечает автор статьи Петер Россберг, "общая ситуация с безопасностью в России описывается аналитиками как стабильная". Однако проблему могут представлять "исламистские структуры в отдельных регионах страны, а также значительное число боевиков ИГИЛ* из России, находящихся в Сирии и Ираке. В случае возвращения они будут представлять собой потенциальную угрозу, значение которой не стоит недооценивать. Россия находится в зоне повышенного внимания боевиков "Исламского государства"* в связи с участием в военных действия как в Ираке, так и в Сирии".

В качестве доказательства этого утверждения в документе приводятся недавние теракты на территории страны: на борту пассажирского самолета с российскими туристами в декабре 2015 года и в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017-го. "Как для исламистских террористов, так и для фанатиков-одиночек ЧМ-2018 представляется заманчивой целью", - говорится в статье.

"Начиная с октября 2017 года ИГИЛ* нередко обращается к теме предстоящего в России ЧМ. Так, исламисты публикуют коллажи, на которых изображается казнь футбольных звезд - Неймара, Месси или Рональдо. По мнению следователей, в оставшиеся до спортивного события месяцы пропаганда будет набирать обороты. Аналитики BKA приходят к выводу, что максимальная потенциальная угроза безопасности на ЧМ исходит от исламистской сцены", - передает Bild.

По оценке немецких спецслужб, большого наплыва в Россию футбольных хулиганов из Германии не ожидается.

Неудачная с точки зрения немецких фанатов жеребьевка, а также ужесточение российского законодательства, позволяющего теперь правоохранителям принимать меры в отношении разбушевавшихся иностранных болельщиков, могут отпугнуть многих хулиганов, говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.