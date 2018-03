6 марта 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Российский миллиардер-изгнанник Ходорковский о реальной "Макмафии", Владимире Путине и политических убийствах "В минувшую пятницу российский президент Владимир Путин похвастался перед российским парламентом новыми ядерными вооружениями своей страны", - пишет в своей статье в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. Издание приводит комментарий Михаила Ходорковского, который дал интервью в своем офисе в Лондоне. "Ходорковский, поправив свои очки без оправы, тихо сказал, что шокирован речью Путина: "Это звучит так, словно старик сошел с ума, что-то нужно с этим делать", - говорится в статье. Напомнив биографию Ходорковского, автор сообщает: "Пройдя через все это, Ходорковский сумел сохранить часть своего состояния, и сегодня он богатейший российский филантроп, спонсирующий независимые СМИ, проекты в области прав человека и расследовательские проекты в стране, хотя сам он не возвращается в Россию". Ходорковский отметил, что виды ядерных вооружений, презентованные в речи Путина, на самом деле не новы. "В советские времена ученые говорили о тех же видах вооружений, но решили не включать их в государственный арсенал, отметил Ходорковский, потому что они могли быть опасны для самих россиян и определенно осложнили бы или сорвали то, что прежде было бы добросовестными попытками снизить вероятность ядерной войны", - говорится в статье. "На мой взгляд, Путин демонстрирует нам, что его больше не интересует Россия, он видит себя на международной арене, угрожая иностранным правительствам, принуждая их его полюбить, - сказал Ходорковский в интервью The Daily Beast. - Эта любовь к Путину, которой он желает, не случилась - после конфликта на Украине, после его действий в Сирии никто ее не почувствовал, - и теперь он говорит: "Вот как я заставлю вас меня полюбить". Газета приводит еще одно высказывание: "Мне трудно вообразить, что Путин, дети которого живут на Западе, который прекрасно знает, что нет никакой внешней угрозы в отношении России, не может предвидеть, какова будет реакция на его обращение здесь: в этот самый момент высшие политики и командующие армиями Запада потирают руки, жаждут донести обращение Путина до своих избирателей и попросить денег - и таким образом начинается гонка вооружений". "В данный момент Ходорковский и его сторонники не сомневаются, что популярность президента Путина нерушима и обеспечит ему возвращение к власти еще на 6 лет. Поэтому Ходорковский готовит своих российских сторонников к выборам 2024 года и, как представляется, с большей уверенностью, чем когда-либо, его мысли прозвучали революционно. Перефразировав Томаса Джефферсона, он сказал: "Если мы не польем дерево нашей свободы кровью патриотов и тиранов, оно никогда не расцветет", - пишет издание. "Ходорковский сказал, что ожидает, что после выборов, через две недели, произойдут новые аресты, но группа правозащитников и юристов из его фонда "Открытая Россия" окажет юридическую поддержку российским политическим диссидентам", - пишет издание. Издание напоминает, что экс-сотрудник российской ГРУ Сергей Скрипаль, получивший политическое убежище в Великобритании, в понедельник оказался в критическом состоянии после контакта с "неизвестным веществом", по версии британских властей. Ходорковский написал в электронном письме в The Daily Beast: "Я не уверен, какая новость в данный момент меня больше расстроит - что Путин не может контролировать ГРУ или что он маньяк". Издание также сообщает, что Ходорковского пригласили поделиться с британским парламентом его мнением о телесериале "Макмафия". В интервью он заявил, что после просмотра нескольких серий "сказал десяткам британских парламентариев, что в сериале упущено главное: не показано, что это Кремль, а не российские бизнесмены - самая опасная организованная преступная группировка". И добавил: "Никто не должен забывать, что случилось с Александром Литвиненко, Анной Политковской, Борисом Немцовым и другими критиками Путина". Ходорковский также прокомментировал беседу российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова с богатыми россиянами, которые, возможно, готовы вернуться из Великобритании на родину. "Они не сумасшедшие, но у них кончаются деньги, - сказал Ходорковский, - так что они хотят вернуться в Россию, где знают, как нажить деньги". "Ходорковский сказал, что он убежден, что возбуждение и закрытие уголовных дел в России - чистой воды бизнес, словно "индульгенции", которые предлагала Церковь", - пишет издание. "Это не имеет ничего общего с пресмыкательством перед Путиным, Титов пытается заключить с бизнесменами-изгнанниками новую сделку, заверить их, что теперь их дела будут закрыты, а позднее они заплатят системе", - сказал Ходорковский в интервью The Daily Beast. Но "когда первый российский бизнесмен был арестован по прибытии (речь об Андрее Каковкине. - Прим. ред.)", заметил Ходорковский, "нам в Лондоне стало очевидно, что в России никто не питает сильного желания разрешить Титову менять правила рынка, не осталось иллюзий, что уголовные обвинения в отношении бизнесменов из списка будут отменены". Источник: The Daily Beast