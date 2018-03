6 марта 2018 г. Нил Бакли | Financial Times Порошенко отмахивается от требований МВФ к антикоррупционному суду Президент Украины Петр Порошенко дал Financial Times интервью, в котором заявил, что международные доноры, в частности МВФ, не могут определять украинские законы. Речь идет о создании на Украине независимого антикоррупционного суда. Западные спонсоры и украинское гражданское общество считают его формирование крайне важным для борьбы с повальным взяточничеством. План по созданию суда считается также проверкой того, способен ли Порошенко проводить более жесткие реформы, отмечает автор статьи Нил Бакли. По словам Порошенко, требования МВФ и Венецианской комиссии, чтобы иностранные доноры имели существенное право голоса насчет кандидатов в судьи, нарушают суверенитет Украины. "Если кто-то может вообразить, что иностранные доноры будут формировать украинские суды, это противоречит конституции", - сказал Порошенко. Президент Украины указал на достигнутый в четверг прорыв, когда парламент принял в первом чтении другой, его собственный законопроект. По его словам, он был бы готов подписать законопроект с поправками, если бы тот соответствовал конституции. "Мне ненавистна мысль о том, что на следующий же день любой может прийти в конституционный суд и приостановить либо заблокировать действие этого закона. Это была бы катастрофа", - заявил Порошенко. Спор вокруг суда и неспособность Украины повысить цены на газ для домохозяйств вызвали отсрочку с выплатой следующего транша МВФ на сумму 1,9 млрд долларов, отмечается в статье. "Падающие рейтинги Порошенко и большинства основных политиков делают выборы в следующем году крайне непредсказуемыми и оставляют Украину особенно уязвимой перед подъемом популизма, который может затормозить будущие реформы. Некоторые украинские чиновники частным образом просят МВФ не слишком давить на хрупкое правительство в Киеве по поводу политически непопулярных вопросов, таких как повышение цен на газ", - пишет Financial Times. Порошенко настаивает на том, что реформы продолжаются. Он указал на преобразования в здравоохранении, образовании и пенсионной системе, вооруженных силах и службах безопасности, а также на создание антикоррупционного агентства и интернет-системы закупок. "Мы провели реформы не ради МВФ, а ради украинского народа и будущего моей страны, - сказал он. - И я горжусь тем, что МВФ заявил, что за три года моего президентства мы провели больше реформ, чем за последние 25 лет". "Если люди хотят популистов, если они хотят экономику, как в Венесуэле, им не следует голосовать за меня", - заявил Порошенко. По его словам, он не решил, участвовать ли в выборах, которые пройдут в марте следующего года. "Я обещаю сделать ответственный выбор. Я никому не позволю уничтожить то, что моя команда, я и главным образом украинский народ изменили за последние четыре года", - сообщил он. Президент Украины заявил, что страна готова противостоять, по его мнению, неизбежным попыткам России повлиять на президентские и парламентские выборы или сорвать их. "Они используют в социальных сетях огромную армию провокаторов и агентов, - сказал Порошенко Financial Times. - Но у нас есть эффективное сотрудничество и стратегическая коммуникация с нашими партнерами, и я надеюсь, что мы будем использовать опыт немецкого и французского законодательства в борьбе с фейковыми новостями". Источник: Financial Times