6 марта 2018 г. Штефани Кирхгесснер | The Guardian Выиграет ли Путин от прокремлевских симпатий итальянских популистских партий? "Две популистские партии, одержавшие крупные сенсационные победы на национальных выборах в Италии, имеют тесные идеологические связи с Кремлем и могут изменить внешнюю политику Италии в пользу российского президента Владимира Путина", - пишет The Guardian. "И "Движение пяти звезд" (M5S), и "Лига" - ранее известная как "Лига Севера" - заявляли о возможности покинуть НАТО, призывали к снятию антироссийских санкций, которые, по их словам, наносят вред итальянской экономике, и поддерживали российскую кампанию в Сирии", - говорится в статье. По словам одного эксперта, подобно поддержке Дональдом Трампом России, которая иногда противоречит позиции остального правительства США, растущее влияние M5S и "Лиги" не обязательно повлечет за собой кардинальные изменения в итальянско-российских отношениях. Но это может означать, что многое может стать предметом для переговоров, например, использование Североатлантическим альянсом некоторых баз, сопротивление новым санкциям и возобновление предыдущих или требование сократить присутствие итальянских военнослужащих на Балканах. "Обе партии, скорее всего, займут более гибкую позицию по российскому вмешательству в Ливии и могут быть более открытыми для переговоров с поддерживаемым Кремлем генералом Халифой Хафтаром, контролирующим половину страны", - отмечает издание. Источник: The Guardian