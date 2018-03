6 марта 2018 г. Мэттью Уивер | The Guardian Отравленные зонтики и полоний: связанные с Россией смерти в Великобритании Бывший шпион Сергей Скрипаль - не первый русский, заболевший в Британии при таинственных обстоятельствах, пишет The Guardian. Автор статьи Мэттью Уивер вспоминает в первую очередь о болгарском диссиденте Георгии Маркове, которого в сентябре 1978 года отравили при помощи зонтика на мосту Ватерлоо. "Ожидая автобус, Марков почувствовал в ноге резкий укол. Три дня спустя активист оппозиции, раздражавший авторитарное коммунистическое правительство Болгарии, скончался. Под кожей у него обнаружили смертоносную 1,7-миллиметровую капсулу с ядом рицином, - рассказывает журналист. - Считается, что его неизвестный убийца был из спецслужб Болгарии, которая тогда была в орбите советской России". В ноябре 2006 года, выпив чашку чая с подмешанным в него радиоактивным полонием, заболел Александр Литвиненко. Со своими убийцами Литвиненко встретился в баре на первом этаже отеля "Миллениум" в центре Лондона. Это были бизнесмен и экс-офицер КГБ, ныне депутат Госдумы Андрей Луговой и его друг детства из семьи военных Дмитрий Ковтун. "Владимир Путин отрицал любую причастность и отказался экстрадировать кого-либо из киллеров из Москвы", - пишет The Guardian. В марте 2012 года банкир Герман Горбунцов пережил покушение, выходя из такси на востоке Лондона. "В него выстрелили четыре раза из пистолета с глушителем. Он был участником ожесточенного спора с двумя бывшими бизнес-партнерами", - отмечается в статье. Бизнесмен Александр Перепеличный в ноябре 2012 года потерял сознание во время пробежки около своего дома в Вейбридже. "Его смерть первоначально объяснили естественными причинами, но позже в его желудке были обнаружены следы соединения, которые можно найти в ядовитом растении гельземий", - пишет издание. Инвестиционная компания Hermitage Capital Management заявляла, что Перепеличного могли убить за помощь в раскрытии аферы, в которой участвовали российские чиновники. "Возможно, в день смерти он съел популярное русское блюдо со щавелем, которое могло быть отравлено", - говорится в публикации. В марте 2013 года нашли повесившимся миллиардера Бориса Березовского. Более десятилетия он вел громкую медийную войну против Путина, который в свое время был его протеже. Коронер оставил вердикт открытым из-за противоречивых экспертных заключений о смерти Березовского, однако патологоанатом заявил, что убийство может быть исключено. Скот Янг, помогавший Березовскому отмывать деньги, в декабре 2014 года упал из окна квартиры на четвертом этаже в центре Лондона на прутья ограды. Коронер пришел к выводу, что свидетельств самоубийства недостаточно, но Янг перед тем, как нашли его тело, говорил своей подруге, что собирается выпрыгнуть из окна. Источник: The Guardian