6 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Меркадера за ним уже послали". Британия в ярости - опять? В июле 2010 года США и Россия провели обмен шпионами, в числе фигурантов были двойной агент Сергей Скрипаль и "роковая" Анна Чапман, пишут СМИ. Российских агентов Путин встретил в Москве как героев и предсказал мрачное будущее человеку, который их предал. Немудрено подозревать связь с российскими спецслужбами, в то время как Скрипаль борется за жизнь в британском госпитале после сильнейшего внезапного отравления. Человек, идентифицированный в местных новостных репортажах как офицер российской военной разведки в отставке, который когда-то шпионил на Британию, находится в критическом состоянии в британской больнице, и власти ведут расследование в отношении того, "подвергался ли он воздействию неустановленного вещества", сообщает корреспондент The New York Times Стивен Касл. Мужчина, обнаруженный в бессознательном состоянии на скамье в городе Солсбери, - это 66-летний Сергей В.Скрипаль, который был осужден в Москве в 2006 году за то, что 10 лет передавал секретную информацию британской разведке MI-6, а после обмена шпионами между США и Россией в 2010 году осел в Британии, говорится в статье. Власти обнародовали достаточно информации о том, что они назвали "крупным инцидентом", чтобы провести некоторые параллели, пусть поспешные, с делом Александра В.Литвиненко, бывшего российского разведчика, отравленного в Лондоне в 2006 году, пишет Касл. По сообщению местного The Salisbury Journal, службы экстренной помощи подозревают возможное использование наркотика фентанила, сильного синтетического опиата, хотя полиция это не подтвердила. Российский агент, обвиненный в шпионаже в пользу Британии, прошлой ночью оказался при смерти. Существуют подозрения, что его отравили в торговом центре в Солсбери, сообщает Daily Telegraph. Сергей Скрипаль находится в реанимации, его 33-летняя спутница (по последним данным, его дочь Юлия. - Прим. ред.) тоже в критическом состоянии. "Согласно сообщениям, полковник Скрипаль недавно обращался в полицию, заявляя, что опасается за свою жизнь", - говорится в статье. Скрипаля и его спутницу обнаружили в воскресенье днем, сообщают корреспонденты. По словам видевшей их Джорджии Придхэм, пара тяжело упала на скамейку. "Он был довольно элегантно одет, - сказала Придхэм. - Он смотрел прямо перед собой. Рядом на скамье сидела женщина, привалившись на его плечо. Я подумала, это довольно странно, должно быть, они чем-то накачались (...). Он был в сознании, но как будто оцепенел". На спутнице Скрипаля "была парка с поднятым капюшоном". "Я подумала, может, она заснула или отключилась. На нем была куртка и какие-то стильные брюки. На торчка он не был похож", - добавила 25-летняя собеседница издания. Оба были без сознания, когда их доставили в районную больницу. Как сообщили в полиции, ресторан Zizzi близ того места, где нашли Скрипаля с женщиной, закрыли - предположительно, кто-то из них или они оба могли там обедать. В понедельник ночью полицейские в защитных костюмах исследовали территорию вокруг скамьи. "Информированный источник рассказал The Telegraph, что ряду полицейских, которые первоначально были на месте происшествия, также была оказана помощь в связи с возможным заражением. Однако газета не смогла проверить эту информацию, - сообщают корреспонденты. - В одном из сообщений делается предположение, что "специальная группа реагирования на химические инциденты" устранила "неизвестное вещество", которое было обернуто несколькими слоями защитного покрытия". Противники Путина немедленно высказались о возможности убийства Скрипаля. Гарри Каспаров написал в Twitter: "После жалкого ответа Великобритании на убийство Литвиненко полонием в Лондоне почему бы Путину не сделать это снова?". Директор Центра российских и евразийских исследований в Обществе Генри Джексона Эндрю Фоксалл прокомментировал: "Если это подтвердится, это будет второй случай, когда бывший российский "шпион" подвергается действию неизвестного вещества в Великобритании. Эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти отметил: "Русские, скажем так, более враждебно относятся к "предателям", чем к диссидентам". Вместе с тем он указал: "Александр Литвиненко стал мишенью по той причине, что все еще сотрудничал со спецслужбами". "Согласно первым сообщениям, полковник Скрипаль и неназванная женщина могли подвергнуться воздействию синтетического наркотика над названием фентанил. Он почти в 10 тыс. раз мощнее героина, и с ним связывают множество смертей в Великобритании", - отмечается в статье. Бывший российский агент, который когда-то занимался шпионажем для Великобритании, борется за свою жизнь после отравления. В Британии строят догадки, не замешана ли в этом инциденте Москва, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Основания подозревать, что российские спецслужбы связаны с отравлением Скрипаля, пока отсутствуют, но "русские уже доказали, что они не особенно церемонятся с "предателями", говорится в статье. Бывший сотрудник ФСБ и критик Кремля Александр Литвиненко в 2006 году был убит в Лондоне с помощью радиоактивного полония, и расследование, проведенное в Великобритании, пришло в 2016 году к выводу, что приказ об убийстве Литвиненко поступил от российских властей. Автор также напоминает о смерти в графстве Суррей российского предпринимателя Александра Перепиличного, убитого редким ядом растительного происхождения. Перепиличный был главным свидетелем в коррупционном скандале вокруг высокопоставленных представителей российского государства. Еще одной ключевой фигурой в этом деле был Сергей Магнитский, скончавшийся в московской тюрьме при невыясненных обстоятельствах, напоминает Мийнсен. Случай Скрипаля отличается тем, что тот являлся двойным агентом. Как отмечает эксперт по России Марк Галеотти, случай Скрипаля может оказаться особенным из-за "нарушения неписаных правил спецслужб". В конце концов, Скрипаль был некогда помилован президентом России Дмитрием Медведевым и был участником официального обмена шпионами, что делало его в некоторой степени неприкосновенным. Скрипаль прибыл в Британию восемь лет назад, после того как Россия и США обменялись шпионами в аэропорту Вены. На авиабазе в Оксфордшире он приземлился вместе с экспертом по контролю за вооружениями Игорем Сутягиным, которого тоже отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Запада, пишут журналисты The Times. "Их держали под прикрытием в небольшом частном отеле, который, как полагают, находился на западе Лондона или в графстве Суррей, были проведены допросы. Затем их отпустили, чтобы они начали новую жизнь в Британии", - пишет The Times. Скрипаль исчез из поля зрения, а Сутягин начал работать научным сотрудником в Королевском Объединенном институте оборонных исследований. "Оба знали, что в России до них по-прежнему хотят добраться, и Сутягин однажды сообщил, что получил электронное письмо: "Скоро придет твое время". "Я в порядке. Я считаю, мне повезло, потому что мне удалось успеть на свой поезд, - сказал Сутягин The Times. - Я не беспокоюсь. У нас в русском языке есть поговорка, что можно накаркать что-то плохое". Скрипаль, как считается, служил в ГРУ и ушел на пенсию в 1999 году в чине полковника, передают журналисты. ФСБ арестовала его в 2004-м. Его обвинили в том, что он на протяжении 10 лет выдавал Британии тайны, в том числе о личностях российских агентов, работающих под прикрытием в Европе. Он ежемесячно получал выплаты на счет в испанском банке. В целом, как было заявлено, он получил сумму, эквивалентную 54 тыс. фунтов стерлингов. Скрипаля приговорили к 13 годам колонии. Он провел за решеткой несколько лет - до тех пор, пока в США не были раскрыты десять российских нелегалов, в том числе Анна Чапман. США и Россия провели обмен шпионами на взлетной полосе аэропорта Вены в июле 2010 года. По пути в Вашингтон американский самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Брайз Нортон, где были отпущены Скрипаль и Сутягин. Двое других россиян, полковник Александр Запорожский и бывший офицер КГБ Геннадий Василенко, отправились в США. По возвращении в Москву российских агентов встретили как героев. Владимир Путин, на тот момент премьер, предсказал мрачное будущее человеку, который их предал. По его словам, известна его личность и местонахождение. "Меркадера за ним уже послали", - сказал Путин, имея в виду убийцу Льва Троцкого Рамона Меркадера. Друг Скрипаля Александр Гольдфарб, бывший также другом Литвиненко, прокомментировал для The Daily Mail происшествие со Скрипалем: "Это кремлевский метод работы. Что на данный момент интересно, это происходит прямо перед президентскими выборами в России. Путин, вероятно, видит электоральную выгоду от такого рода действий". "Яды становятся излюбленным оружием Кремля, по мнению депутата британского парламента, который проводит научное исследование способов ведения войны Россией", - пишет The Times в другой статье. "По словам Боба Сили, члена комитета Палаты общин по международным отношениям, существуют данные о том, что русские разрабатывают новые токсины и (...) ФСБ организовала специализированный отдел для исследования этого вопроса", - передает журналистка Люси Фишер. "Яды могут не оставлять следов, так что они очень удобны для тайных способов ведения войны. Но они также могут быть использованы весьма нарочито, как сигнал или высказывание", - заявил Сили. По утверждению депутата, применение трех известных типов ядов можно связать с Москвой: это сильнодействующие опиаты, такие как фентанил, предположительно использованный во время штурма театра на Дубровке; радиоактивные токсины, например полоний-210, которым был отравлен Александр Литвиненко; и диоксины, по заявлению Сили, использованные при попытке убийства экс-президента Украины Виктора Ющенко. Также по теме: Владимир Кара-Мурза, отравленное российское диссидентство (Le Temps) Отравленные зонтики и полоний: связанные с Россией смерти в Великобритании (The Guardian)