Путин и "банда" из Санкт-Петербурга

В преддверии президентских выборов 18 марта французская Le Monde посвящает серию статей жизненному пути главы Кремля. Второй этап: его родной город, где он сформировал свою личную гвардию.

Родной город российского президента, самый европейский в России, не является вотчиной, на которую он может полагаться с электоральной точки зрения, замечает журналистка Изабель Мандро. На последних президентских выборах в 2012 году он там набрал 58,7%, но выборы были запятнаны обвинениями в фальсификации. Митинги - жестоко подавленные - которые там разворачиваются даже перед голосованием, с криками "Россия без Путина!" - одни из самых значительных в стране, после Москвы.

"Этот человек думает, что ему все позволено. Он воображает, что руководит великой страной, которую все боятся, в то время как весь мир старается обойти его стороной, как хулигана, которому лучше не перебегать дорогу!" - гневно говорит Борис Вишневский, местный оппозиционный депутат.

В 1990 году, когда Путин вернулся в Ленинград из Дрездена в звании подполковника КГБ, все перевернулось вверх дном, говорится в статье. Принадлежность к КГБ перестала быть пропуском для построения карьеры, а наоборот, стала пятном в автобиографии, которое надо было либо утаить, либо превратить в деньги.

Один друг посоветовал ему присоединиться к Анатолию Собчаку, только что избранному главе Ленсовета: этот 53-летний профессор права искал помощника. При первой же встрече дело было улажено, рассказывает автор. С тех пор аппаратчик и "чекист" не расставались даже в свои самые трудные времена, пишет Мандро.

После неудавшегося путча в том же 1991 году Ленинград, второй город страны, вновь обрел свое имя Санкт-Петербург - "Питер", как говорят его жители. 12 июня Собчак стал первым избранным мэром, информирует журналистка.

"В этот сложный переходный период, в то время как "Пепси-Кола" и "Макдональдс внедряются" в Питер, развивается бесшабашный "бизнес", - говорится далее. - Мафия контролирует крупные предприятия, а также порт. Заместитель мэра, председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Путин в конце концов стал вызывать подозрения. Разве не его департамент распределяет экспортные лицензии в соответствии с крупномасштабным планом бартерных сделок (сырье в обмен на продовольствие), задуманным для того, чтобы временно исправить дефицит? Проблема в том, что сырье, древесина и полезные ископаемые уходят на экспорт, однако эквивалент никогда не приходит, и никто не знает, куда идут деньги".

"В мае 1992 года парламентская комиссия изучает доклад, который оценивает укрытые суммы в 100 млн долларов. Составленный двумя местными депутатами, Мариной Салье и Юрием Гладковым (оба ныне покойные), документ предъявляет обвинение Путину. 36 депутатов участвуют в собрании и требуют от мэра отставки его заместителя, - рассказывает Мандро. - Ничего не произошло. Собчак отказался расставаться с коллегой. Никакое расследование не было открыто. Похороненный доклад в конце концов исчез из архивов. Только у Вишневского есть его копия - в доказательство того, что здесь, в Питере, родилась первая оппозиция Владимиру Путину".

"Но у Путина в этом городе были не только враги, здесь он сумел выковать мощную сеть связей. Нынешний список его приближенных, настоящая личная гвардия, беспрестанно отсылает к Санкт-Петербургу. Дмитрий Медведев, как и он, выпускник местного юридического факультета, премьер-министр и "временный" президент с 2008 по 2012 год, работал под его началом как эксперт комитета по внешним экономическим связям. Игорь Сечин, нынешний глава нефтяного гиганта "Роснефть", был одним из его коллег. Алексей Кудрин, министр финансов, руководил комитетом экономики и финансов в тот же период, когда Путин управлял своим комитетом. Что касается Анатолия Чубайса, отца непопулярной ельцинской программы приватизации, то он был экономическим советником Собчака. Виталий Мутко, скандальный министр спорта, запятнавший себя делом о государственной допинговой системе на Олимпиаде-2014 года в Сочи, тоже входил в состав заместителей мэра", - перечисляет Мандро.

"Существует также сеть Питерского КГБ, состоящая из тех, кто получил такое же образование, как Путин. Сергей Нарышкин, нынешний директор службы внешней разведки, ранее председатель нижней палаты Госдумы. (?) Александр Бастрыкин, председатель СК. Виктор Золотов, недавно возглавивший Национальную гвардию России, бывший телохранитель Собчака, затем Бориса Ельцина, и далее Путина, партнер последнего по боксу и дзюдо. Владимир Якунин, дипломат, бывший глава РЖД. (?) С ним вдвоем Путин создал кооператив "Озеро" под Санкт-Петербургом, ставший закрытым сообществом. Его члены построили там островок из частных дач, и в соответствии с законом могли инвестировать деньги в этот кооператив. Многие их них впоследствии стали миллиардерами. В категорию владельцев крупных состояний попали братья Ротенберги, Аркадий и Борис, занимавшиеся дзюдо вместе со своим другом Путиным", - продолжает журналистка.

"Наконец, в Питере российский президент познакомился с Евгением Пригожиным, который впоследствии получил прозвище "повар Путина", став поставщиком для кремлевских и армейских столовых. К тому же он стоит у истоков "Агентства интернет-исследований", оказавшегося в центре скандала с российским вмешательством в американские выборы в 2016 году. Говорят, что он также является собственником компании наемников "ЧВК Вагнера", активно действующей на Украине и в Сирии", - говорится в статье.

"Образованная таким способом "банда дружков из Санкт-Петербурга", как не замедлила ее назвать российская пресса, повсюду утвердилась в государственных верхах, когда в 1996 году, после электорального поражения Собчака, Владимир Путин - тогда еще совершенно неизвестный своим землякам - получил доступ к Кремлю", - заключает Мандро.