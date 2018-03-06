Геннадий Гатилов, постпред России: "Российская интервенция в Сирии является легитимной"

Геннадий Гатилов, новый постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, отстаивает интервенцию своей страны на стороне Дамаска. Он обвиняет западные страны в использовании Совета по правам человека ООН для вмешательства во внутренние дела отдельных государств. Интервью с Геннадием Гатиловым записал журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар.

"Недавно мы поддержали резолюцию Совбеза в Нью-Йорке для того, чтобы гарантировать доступ гуманитарной помощи в Восточную Гуту и для эвакуации раненых. Но это не должно воспрепятствовать продолжению нашей борьбы с террористами. Несколько дней назад мы объявили 5-часовую гуманитарную паузу. Если прекращения огня не произошло, то это потому, что террористы продолжают препятствовать эвакуации пострадавших и бомбить гуманитарные коридоры", - сказал Гатилов.

"Нам не нравится тенденция Совета по правам человека ко все усиливающейся политизации своей работы. При его создании мы считали, что он служит для того, чтобы помочь странам улучшить свои правозащитные механизмы. Но, к сожалению, некоторые западные страны используют его для вмешательства во внутренние дела неугодных им государств", - заявил постпред России.

"Переговоры в Астане призваны поддержать женевские переговоры. И мы добились первых результатов. Нам удалось впервые привести за стол переговоров те группировки сирийской оппозиции, которые действительно связаны с Сирией. Прежде с одной стороны было сирийское правительство, с другой - оппозиция, состоящая главным образом из сирийцев, живущих за рубежом, в европейских странах. В Астане нам также удалось принять решение о создании зон деэскалации, которые оказались действенными. Безопасность улучшилась. Во вторник мы представим спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре список, подготовленный Ираном, Турцией и Россией для образования комиссии, призванной заняться конституционным досье на переговорах. Мы надеемся, что де Мистура его одобрит", - отметил Гатилов.

"По нашему мнению, расследования по использованию сирийским правительством химического оружия не были проведены достаточно серьезно. Следователи не были на месте, дабы представить нам свои доказательства. Информация на сей счет основана на показаниях так называемых "Белых касок" и СМИ. По нашим сведениям, хлор использовала оппозиция", - утверждает собеседник издания.

"Россия находится в Сирии на законных основаниях. Она была туда приглашена Дамаском. Коалиция не обладает такой легитимностью. Мы всегда договариваемся, чтобы избежать неконтролируемого развития событий. Российские и американские военные разговаривают каждый день во избежание таких рисков. Жертвами американских бомбардировок стали российские граждане или граждане стран Содружества Независимых Государств (бывшего СССР). В Сирии нет российских регулярных войск. Однако мы не можем помешать частным лицам приезжать и помогать сирийскому правительству сражаться с террористами", - заявил Гатилов.