Владимир Кара-Мурза, отравленное российское диссидентство

"Пережив два отравления, этот стойкий российский оппозиционер считает своим долгом бороться за демократическую Россию. Он выступает против лицемерия путинской системы", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар.

Историк с дипломом Кембриджского университета, журналист, работавший из Лондона для таких СМИ, как "Новые известия", "Коммерсант", радио "Эхо Москвы", Владимир Кара-Мурза не теряет надежду на то, что после Владимира Путина Россия станет "нормальной, демократической страной, соблюдающей права граждан", говорится в статье.

"Дважды отравленный, в 2015 году и в феврале 2017-го, с помощью "неизвестного ядовитого вещества", из-за которого он находился без сознания, этот 36-летний россиянин обладает упорством - некоторые скажут радикальностью - тех, кто верит в идеал", - отмечает Бюссар. Этот потомок татарского аристократа убежден: его страна, Россия, которую он глубоко любит, "заслуживает лучшего, чем нынешний авторитарный коррумпированный режим, установленный бывшим офицером КГБ".

"Кара-Мурза сегодня просто рад, что может с нами разговаривать: он опроверг прогнозы врачей, которые оценивали его шансы на выживание лишь в 5%. Близкий соратник оппозиционера Бориса Немцова, убитого неподалеку от Кремля в 2015 году, он мало чему удивляется, - пишет автор. - КГБ, а затем его преемница ФСБ усовершенствовали узкоспециализированную экспертизу в лабораториях с целью создания сильных ядов, которые трудно распознать".

Рожденный за 10 лет до конца СССР, Кара-Мурза не может слышать о том, что Владимир Путин - очень популярный президент, говорится далее. "Вот уже 18 лет у нас в России нет настоящих выборов. Легко выигрывать их, когда нет оппозиционеров. Борис Немцов был ликвидирован, а Алексей Навальный заблокирован судебным решением. Популярность Путина никогда не была подтверждена свободными и демократическими выборами".

Когда ему говорят, что честь России после хаоса 1990-х годов была восстановлена благодаря Путину, Кара-Мурза нахмуривает брови, описывает журналист. Он признает трудности 1990-х годов, но по-прежнему убежден, что это десятилетие после развала СССР было "единственным периодом в истории современной России, когда не было политических заключенных. Сегодня их как минимум 117 человек. Еще тогда было настоящее телевидение, настоящая свобода прессы, настоящие выборы, настоящая оппозиция".

И диссидент продолжает с вызовом: "В 1997 году Россия стала членом "большой восьмерки". С помощью Путина она оттуда выброшена. Это означает восстановить честь России? Впервые за целое столетие у России нет международно-признанных границ из-за аннексии Крыма. Это означает восстановить российскую честь?"

Кара-Мурза развенчивает миф: не существует Путин 1.0 или 2.0. Хозяин Кремля остался тем же. "Я понял 20 декабря 1999 года, кем был Путин, за 11 дней до того, как он стал и.о. президента. Это был день создания КГБ. В качестве премьер-министра он пошел на Лубянскую площадь, чтобы установить памятную доску Юрию Андропову". А ведь Андропов, будучи главой КГБ, разработал карательную психиатрию для диссидентов, которые оказывали сопротивление советскому режиму. "Россия - страна символов", - утверждает он, подразумевая, что с этим нельзя играть.