Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 6 марта 2018 г. 6 марта 2018 г. Джейн Мейер | The New Yorker Кристофер Стил - человек, который стоит за досье на Трампа В январе экс-сотрудник британской спецслужбы, а ныне частный детектив Кристофер Стил узнал, что два американских сенатора-республиканца сообщили Минюсту США его имя в заявлении о возбуждении возможного уголовного расследования, повествует в The New Yorker журналистка Джейн Мейер. "Они обвиняли Стила - автора секретного досье, которое способствовало текущему расследованию федеральных властей по поводу возможных связей президента Трампа с Россией, - в том, что он солгал тем же сотрудникам ФБР, которых предостерег о своих выводах. Подробности заявления о передаче дела в уголовный суд были засекречены, так что Стил не мог знать о характере утверждений и уж тем более их опровергнуть, но они были как-то связаны с тем, что он якобы ввел ФБР в заблуждение о своих контактах с прессой. Стил почти 30 лет проработал в качестве ближайшего союзника США и не мог вообразить, почему кто-то сочтет, что он прибегал к обману. Но ложь при беседе с сотрудником ФБР - уголовное преступление, за которое можно получить до 5 лет тюрьмы", - говорится в статье. По мнению издания, эти обвинения усилили сомнения в репутации Стила, возникшие после того, как в январе 2017 года американское издание BuzzFeed опубликовало досье. "В досье нарисована разоблачительная картина сговора между Трампом и Россией", - напоминает автор. Журнал рассказывает предысторию досье: весной 2016 года фирма Orbis Business Intelligence, основанная Стилом и его партнером после отставки из британской спецслужбы MI-6, "согласилась провести так называемые исследования оппозиции по вопросу о непрозрачных отношениях Трампа с Россией". Orbis стала субподрядчиком вашингтонской фирмы Fusion GPS. "Fusion, в свою очередь, была нанята юридической фирмой Perkins Coie, которая представляла и избирательный штаб Хиллари Клинтон, и Национальный комитет Демократической партии (DNC). Спустя несколько месяцев после того, как Стил подписал соглашение, он узнал, что по этой цепочке его расследование субсидировалось сообща штабом Клинтон и DNC. В общей сложности Стилу заплатили за работу 168 тыс. долларов", - говорится в статье. Стил отслужил в MI-6 более 20 лет. "В 90-х он три года занимался в Москве шпионажем под дипломатическим прикрытием. С 2006 по 2009 год он руководил российским отделом этой спецслужбы в ее штаб-квартире в Лондоне. Он свободно владел русским и, по широкому мнению, считался специалистом по этой стране", - говорится в статье. Но, утверждает издание, в американской политической жизни Стил был не очень сведущ. Сооснователь Fusion Питер Фрич сказал: "Он кадровый госслужащий, а в Англии госслужащие не совсем вовлечены в политику в таком духе, как здесь. У него слегка наивные представления об общественной сфере". "Итак, в тот январский вечер Стил был огорошен, узнав, что американские политики называют его преступником", - говорится в статье. Он сказал Кристоферу Бёрроузу, вместе с которым основал Orbis, что испытал "что-то вроде головокружения". Как рассказывает Бёрроуз, в тот вечер Стил и его жена Кэтрин гадали, что с ними станется. "Обанкротят ли их издержки на адвокатов? (В добавление к заявлению о передаче дела в уголовный суд в США российский бизнесмен Алексей Губарев подал на Стила иск с обвинениями в клевете, заявив, что в досье его компания ложно обвинена в помощи российскому правительству во взломе системы внутренней электронной почты Демократической партии). Окажется ли Стил в федеральной тюрьме в США? Или эмиссар Путина ударит его ножом в каком-нибудь темном переулке?" - пересказывает автор. Журналистка пишет: "Один давний друг Стила подчеркнул в разговоре со мной, что Стил оказался в уникальном незавидном положении. Досье взбесило как Владимира Путина, так и Дональда Трампа, поскольку в нем разглашались предположительно коррумпированные сделки между ними". "Тут имеются олигархи, руководящие обеими сверхдержавами, - сказал неназванный друг Стила. - И, как ни невероятно, они оба ненавидят одного и того же человека". "Защитники Трампа утверждали, что Стил - не разоблачитель, а злодей, бесчестный apparatchik г-жи Клинтон, который сотрудничал со служащими американской разведки и правоохранительных органов, чтобы сфабриковать ложные обвинения против Трампа и его приближенных в ходе подлой попытки аннулировать результаты выборов 2016 года. Согласно этой фабуле, требовалось расследовать деятельность не президента, а самих расследователей, начиная со Стила", - отмечает издание. Сенатор Чарльз Грассли, выступая в Сенате, отметил, что Стил опирался на знакомых в России, чтобы сформировать досье. "Кто в действительности сговаривался с россиянами? - вопрошал Грассли. - Это проясняется". Демократы возмутились. Сенатор Дайанн Файнстайн заявила: в заявлении о передаче дела в уголовный суд нет доказательств того, что Стил солгал. "Ни одно откровение из досье Стила не было опровергнуто", - добавила она. Издание приводит некоторые подробности работы Orbis. "Чтобы выделиться из общего ряда, фирма старалась эксплуатировать экспертные знания Стила о России. Стратегия, похоже, сработала. По словам источников, знакомых с компанией, за первые 9 лет существования Orbis заработала около 20 млн долларов", - говорится в статье. По данным журнала, среди клиентов Orbis преобладают частные компании или юридические фирмы, представляющие интересы корпораций. Orbis нанимает десятки конфиденциальных "сборщиков информации" по всему миру: это частные детективы, журналисты-расследователи и высокопоставленные эксперты. "В зависимости от задания и длительности сотрудничества гонорар сборщика может достигать 2 тыс. долларов в день. Сборщики добывают разведданные у гораздо более крупной сети неоплачиваемых источников, некоторые из которых даже не догадываются, что их используют в качестве информаторов. Этим информаторам иногда оказывают услуги (например, помогают устроить детей в западные школы), но деньги не передаются, так как это риск нарушить законы, например, против подкупа госслужащих или инсайдерских сделок. Вдобавок, если источникам платить, это может поощрить их к приукрашиванию информации", - говорится в статье. "Стил с 2009 года не бывал в России и не посещал какие-либо бывшие советские республики. Путинский режим не объявил его, в отличие от некоторых его экс-коллег по MI-6", "персоной нон грата", но в 2012 году один информатор Orbis процитировал слова сотрудника ФСБ, который назвал его "врагом матушки-России". Стил заключил, что ему было бы трудно работать в стране незаметно. Фирма хранит в тайне имена своих источников, но, очевидно, многих российских знакомых можно опрашивать в других странах, а Лондон - центр постсоветской российской диаспоры", - говорится в статье. "Orbis обещает конфиденциальность и не раскрывает никакой информации о своей клиентуре. Некоторые из ее предполагаемых клиентов - например, одна крупная западная нефтяная компания - обычные корпорации. Другие - неоднозначные, в том числе лондонская юридическая фирма, представляющая интересы Олега Дерипаски, миллиардера, победителя российских "алюминиевых войн" - печально известной яростной битвы. Его называли любимым олигархом Путина. Возможные финансовые связи Стила с Дерипаской недавно побудили сенатора Грассли потребовать больше информации от лондонской юридической фирмы. Если можно установить "финансовый след" между Дерипаской и Orbis, то, вероятно, возникнет еще больше вопросов о Стиле, так как Дерипаска уже фигурировал в расследовании в отношении России, в неблагоприятном свете. Пол Манафорт, экс-глава избирательного штаба Трампа, обвинялся в том, что ввел в заблуждение компанию Дерипаски, когда работал на нее на Украине", - говорится в статье. Издание также утверждает: два дела, которыми Стил занимался на раннем этапе существования Orbis, "касались расследования международных криминальных сетей, чьи лидеры, по совпадению, базировались в нью-йоркской "Башне Трампа". "Первым клиентом Стила после его ухода из MI-6 была Футбольная ассоциации Англии, которая надеялась в 2018 году принять чемпионат мира по футболу, но подозревала ФИФА в грязных сделках. Англия проиграла, победила заявка России, и Стил установил, что Кремль действовал нечестно при этой процедуре, со взятками. Согласно "Красной карточке" (Red Card) - книге Кена Бенсингера об этом скандале, которая вскоре будет опубликована, - "один из лучших источников Стила" проинформировал его, что вице-премьер Игорь Сечин (ныне глава нефтяного гиганта "Роснефть", контролируемого российским государством) подозревается в том, что ездил в Катар, "чтобы обменять голоса за ЧМ", - пишет издание. По утверждению автора, Стил "обнаружил, что коррупция в ФИФА была глобальной, и решил, что этим надо заняться". В 2011 году он обратился к главе отдела ФБР по расследованиям серьезных преступлений в Евразии и познакомил его со своими источниками. В 2015 году Минюст США предъявил обвинения 14 лицам, в том числе высокопоставленному сотруднику ФИФА Чаку Блейзеру, который располагал квартирой в "Башне Трампа". "Несколько лет назад ФБР наняло Стила для содействия в борьбе с международной сетью азартных игр и отмывания денег, которой якобы руководил предполагаемый деятель российской организованной преступности по имени Алимжан Тохтахунов. Синдикат базировался в квартире в "Башне Трампа", - говорится в статье. Тохтахунов сбежал. "Но осенью 2013 года он появился на конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве и сидел неподалеку от владельца конкурса - Дональда Трампа", - говорится в статье. "Казалось, будто все криминальные дороги вели в "Башню Трампа", - сказал Стил друзьям. "Даже до того, как Стил был вовлечен в президентскую кампанию в США, он был уверен, что Кремль вмешивался в выборы на Западе. В апреле 2016 года, незадолго до того, как Стил взялся за задание Fusion, он завершил секретное расследование, которое называл "Проект "Карл Великий", для одного частного клиента. Оно включало в себя обзор российского вмешательства в политическую жизнь четырех стран ЕС (Франции, Италии, Великобритании и Германии), а также Турции, кандидата на членство в блоке. В докладе содержится хроника настойчивого, агрессивного политического вмешательства Кремля: войны в социальных медиа, направленных на раздувание страхов и предрассудков, и "непрозрачной финансовой поддержки", оказанной предпочитаемым политикам в форме банковских ссуд, подарков и других видов поддержки. В докладе обсуждаются связи Кремля с экс-премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и лидером французских правых Марин Ле Пен (Ле Пен и Берлускони отрицают, что имели такие связи). В нем также утверждается, что российская помощь, вероятно, передавалась менее известным правым националистам в Великобритании и других странах. Долгосрочная цель Кремля, как заключается в докладе, состояла в том, чтобы усилить экстремистские группировки и политиков в ущерб либеральным демократиям Европы. Краткосрочной целью было "разрушение" ЕС ради отмены карательных экономических санкций, которые ЕС и США наложили на Россию после ее политического и военного вмешательства на Украине в 2014 году", - говорится в статье. Весной 2016 года Гленн Симпсон, сооснователь Fusion GPS, "выразил надежду, что Стил может помочь Fusion проследить некоторые сложные следы, касающиеся связей Трампа с Россией", говорится в статье. По данным издания, вначале деньги поступали от организации, которую финансирует республиканец Пол Сингер, недолюбливавший Трампа. Когда стало ясно, что Трамп сделается кандидатом от Республиканской партии, Сингер прекратил финансирование. "Тогда Fusion убедила Марка Элиаса, юрисконсульта штаба Клинтон, субсидировать незавершенное исследование", - пишет издание. По словам автора, Стила и Симпсона объединял общий интерес к российским олигархам и международной организованной преступности. Fusion фокусировалась на исследованиях открытых источников, а "Стил специализировался на сборе разведданных у информированных источников, среди которых было много россиян". "Симпсона особенно беспокоил один вопрос. Почему Трамп много раз ездил в Россию в поисках сделок, но возвращался с пустыми руками? Стил соблазнился и взялся за работу, полагая, что найдет доказательства нескольких сомнительных сделок и мало что еще. Он, очевидно, не учел, как опасно рыться в самых черных секретах кандидатов в президенты", - говорится в статье. "Через несколько недель два или три сборщика информации, долгое время работающих со Стилом, вернулись с докладами, полученными от более широкой сети источников Orbis", - говорится в статье. Позднее Симпсон заявил: "Мы забросили крючок в воду и вытащили Моби Дика". "Источники Стила утверждали, что ФСБ могла с легкостью шантажировать Трампа, в том числе потому, что располагала видеозаписями того, как он участвовал в "извращенных половых актах" в России. Источники сказали, что, когда в 2013 году Трамп остановился в президентском люксе московского отеля Ritz-Carlton, он заплатил "нескольким проституткам, чтобы они устроили перед ним шоу с "золотым дождем" (мочеиспусканием)", тем самым осквернив кровать, на которой Барак и Мишель Обама спали во время официального визита. Утверждения приписывались четырем источникам, но их сообщения поступили из вторых рук: никто не был свидетелем этого события или не отыскал одну из проституток, а один говорил в общих чертах о "материалах, которые ставят в неловкое положение", - говорится в статье. "Задним числом более существенными, чем детали сексуального характера, были утверждения, что Кремль и Трамп вступали в политический сговор во время кампании 2016 года. Утверждалось, что россияне культивировали отношения с Трампом и обменивались с ним услугами "как минимум пять лет". Говорилось, что Путин поддерживал Трампа, чтобы "сеять раздоры и разобщенность как в США", так и в трансатлантическом альянсе", - говорится в статье. "По словам информированных источников, когда Стил начал составлять первую из 17 служебных записок, превратившихся в досье, Бёрроуз выразил сомнения в том, что стоит включать утверждения о "золотом дожде". Он человек осторожный и опасался последствий этого сенсационного пункта. Но Стил заверил, что отбирать детали по своему усмотрению нечестно и искажает информацию, а вероятность того, что потенциальный американский президент уязвим перед шантажом, слишком важна, чтобы ее скрывать", - говорится в статье. По словам автора, Стил полагал, что передать эту информацию в ФБР - его долг. "Что бы ни полагали другие, очевидно, что Стил полагал: его досье изобилует важными разведданными. Иначе он никогда не подверг бы его, свою фирму и свою репутацию суровой проверке ФБР", - говорится в статье. После победы Трампа на президентских выборах Стил счел, что теперь Трамп несет угрозу и для национальной безопасности Великобритании, утверждает издание. Вскоре Стил "поделился своим расследованием с одним высокопоставленным британским чиновником. Чиновник тщательно изучил подробности вместе со Стилом, но неясно, приняло ли британское правительство меры на основе его информации", говорится в статье. Стил также вновь попытался предостеречь американские власти. В ноябре 2016 года он разрешил сэру Эндрю Вуду, экс-послу Великобритании в Москве, проинформировать американского сенатора Джона Маккейна о существовании своего досье. "Они обсудили вероятность того, что источники Стила в России ошибались или распространяли дезинформацию, но заключили, что ни у кого из них не было мотивов для лжи; более того, они пошли на значительный риск для себя, чтобы сообщить правду", - говорится в статье. Маккейн попросил Дэвида Крамера, своего экс-помощника, поехать в Англию и встретиться со Стилом. "Один экс-сотрудник ведомств нацбезопасности, говоривший с Крамером в то время, сказал мне: у Крамера, в том числе, была идея, что Маккейн должен предъявить Трампу доказательства в надежде, что Трамп уйдет в отставку", - пишет журналистка, отмечая: адвокат Крамера это отрицает. В итоге Маккейн и Крамер пришли к выводу, что Маккейн должен передать досье директору ФБР Джеймсу Коми, и 9 декабря это было сделано. К удивлению Маккейна, оказалось, что у ФБР еще летом появилась копия досье. По словам источника, Крамер воскликнул: "Черт, если оно у них все это время было, почему они ничего не сделали?" Издание напоминает хронику дальнейших событий (доклад американских разведслужб о российском вмешательстве в выборы, публикация досье Стила изданием Buzzfeed и т.п.). В сентябре 2017 года Стил имел долгую беседу со следователями из команды американского спецпрокурора Роберта Мюллера. "Неизвестно, что они обсуждали, но если учесть, как серьезно Стил относится к этой теме, его знакомые подозревают, что он поделился с командой Мюллера множеством своих источников и многим другим", - говорится в статье. "Как считается, Стил обсудил со следователями Мюллера, в том числе, служебную записку, написанную им в конце ноября 2016 года после того, как его контракт с Fusion закончился. Эта служебная записка, которая не всплыла в публичной сфере вместе с другими, короче остальных и основана на словах одного источника, который именуется "некий высокопоставленный российский чиновник". Чиновник сказал, что всего лишь пересказывает слухи, которые ходят в российском МИДе, но услышал он нечто поразительное: люди говорили, что Кремль вмешался, чтобы заблокировать первую кандидатуру на пост госсекретаря, которую выдвинул Трамп, - кандидатуру Митта Ромни. (Когда в 2012 году Ромни баллотировался в президенты, он занимал примечательно ястребиную позицию в отношении России, именуя ее величайшей угрозой для США). В служебной записке говорилось, что Кремль по неуказанным каналам попросил Трампа назначить кого-то, кто был бы готов снять санкции, связанные с Украиной, и сотрудничать по вопросам безопасности, в которых заинтересована Россия, например, по конфликту в Сирии. Если то, что услышал источник, правда, то зарубежная держава оказывала решающее влияние на внешнюю политику США и избранного президента", - говорится в статье. В этой связи издание утверждает: "В ходе унизительного публичного зрелища Трамп до начала декабря манил Ромни этой должностью, а затем отверг его". Автор подчеркивает, что Трамп мог отвергнуть кандидатуру Ромни по многочисленным внутриполитическим причинам. Факт тот, что Трамп выбрал в госсекретари Рекса Тиллерсона. "Этот выбор стал сюрпризом для большинства, а для Москвы - приятным сюрпризом, так как у Тиллерсона были долгие и теплые деловые связи с Кремлем", - утверждает издание. Экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер говорит о досье Стила: "Те, кто утверждает, что все это туфта или что все в нем правда, проявляют политическую предвзятость. В нем предостаточно материала, который заслуживает дальнейшего изучения. Профессионалам нужно изучить данные о путешествиях, телефонных разговорах, банковские документы, съемки с камер иностранной полиции и все проверить". Он полагает, что Мюллер "стопроцентно этим занимается". Строуб Толботт, в прошлом замгоссекретаря в администрации Клинтона, знающий Стила по работе 10 лет, считает Стила "умным, дотошным, профессиональным и близким по духу" коллегой, который "знает постсоветское пространство и является именно тем, кем себя называет". Но, посетовал Толботт, в Вашингтоне Стила "пытаются превратить в политический полоний, контакт с которым для тебя смертелен". Источник: The New Yorker



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Информация об ограничениях Политика конфиденциальностих Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2018 InoPressa.ru