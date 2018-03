6 марта 2018 г. Стивен Касл | The New York Times Бывший российский шпион почувствовал себя плохо при загадочных обстоятельствах в Британии - опять Человек, идентифицированный в местных новостных репортажах как офицер российской военной разведки в отставке, который когда-то шпионил на Британию, находится в критическом состоянии в британской больнице, и власти ведут расследование в отношении того, "подвергался ли он воздействию неустановленного вещества", сообщает корреспондент The New York Times Стивен Касл. "Согласно нескольким сообщениям в СМИ, мужчина, обнаруженный в бессознательном состоянии на скамье в городе Солсбери, - это 66-летний Сергей В.Скрипаль. Он когда-то находился в тюремном заключении в Москве, а после обмена шпионами между США и Россией в 2010 году осел в Британии", - говорится в статье. Британская полиция официально не идентифицировала мужчину и находившуюся с ним 33-летнюю женщину, которой также стало плохо в торговом центре Maltings, отмечает автор материала. Впрочем, власти обнародовали достаточно информации о том, что они назвали "крупным инцидентом", чтобы провести некоторые параллели, пусть поспешные, с делом Александра В.Литвиненко, бывшего российского разведчика, отравленного в Лондоне в 2006 году, пишет Касл. По сообщению местного The Salisbury Journal, службы экстренной помощи подозревают возможное использование наркотика фентанила, сильного синтетического опиата, хотя полиция это не подтвердила. Скрипаль является бывшим полковником российской службы военной разведки в отставке. Он был осужден в 2006 году за то, что 10 лет передавал секретную информацию британской разведке MI-6 в обмен на 100 тыс. долларов, переведенных на его банковский счет в Испании, говорится в статье. На момент вынесения приговора ФСБ заявляло российским СМИ, что полковник Скрипаль начал шпионскую деятельность в 1995 году, когда он находился за границей. Согласно этим сообщениям, он регулярно встречался с британскими кураторами и каждый раз получал вознаграждение. Газета "Известия", первой написавшая об этом деле, сообщила, что британцев интересовали личности российских офицеров, работавших в Европе, говорится в статье. Источник: The New York Times