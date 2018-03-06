Внутриполитическое спокойствие в Армении поверхностно

Новый президент Армении в будущем будет занимать в государстве только второе место - и это выгодно его предшественнику. Южнокавказская республика балансирует между Россией и ЕС, пишет Маркус Акерет, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

В отличие от своего предшественника новый президент Армении Армен Саркисян был избран парламентом, а не народом. "Такая смена парадигм является более чем символической, - отмечает журналист. - 64-летний Армен Саркисян вступает в должность, ограниченную репрезентативными функциями. Действительная власть в будущем будет находиться в руках премьер-министра, который будет командовать армией и, с точки зрения иерархии, будет являться главным человеком в государстве".

Соответствующая поправка к конституции была принята в декабре 2015 года. "На первый взгляд, это изменение обещало укрепление плюрализма и отход от модели государства, управляемого одним человеком и заточенного под него, - рассуждает автор. - Тем не менее, в других бывших советских республиках подобные инициативы всегда появлялись тогда, когда уходящие со своей должности президенты искали для себя новую политическую базу в правительстве. Этим все может закончиться и в Армении". Серж Саргсян, действующий президент Армении, уже несколько раз намекал, что после передачи в апреле президентских полномочий своему преемнику он может занять теперь уже укрепленную должность главы правительства.

Будущий президент Армен Саркисян провел большую часть своей взрослой жизни в Великобритании, он являлся послом Армении в Лондоне, передает издание. "Западная социализация нового президента является весьма примечательной на фоне большой зависимости Армении от России", - полагает автор. До подписания в конце прошлого года соглашения о партнерстве с ЕС внешняя политика Армении всегда была ориентирована только на Москву. "Россия является решающей силой в Армении в плане экономики и политической безопасности. Однако присоединение к Евразийскому экономическому союзу принесло Армении скорее убытки, чем выгоду", - отмечается в публикации.

Во внешней политике Ереван пытается снова уравновесить интересы, считает журналист. Изначальное стремление Саргсяна сблизиться с Турцией потерпело неудачу. Что касается России, то здесь Ереван рассержен поставками российского оружия в Азербайджан, отношение к которому в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе стало еще более воинственным. "Такие внешнеполитические основы вкупе с тяжело развивающейся экономикой, вероятно, снова приведут в Армении к внутриполитическим противоречиям, как и в прошлом", - заключает журналист.