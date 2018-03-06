Британии напомнили про случай Литвиненко

Бывший российский агент, который когда-то занимался шпионажем для Великобритании, борется за свою жизнь после отравления. В Британии строят догадки, не замешана ли в этом инциденте Москва, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Основания подозревать, что российские спецслужбы связаны с отравлением Скрипаля, пока отсутствуют, но британские СМИ уже наполнены домыслами в этом направлении. "Полностью необоснованными они не являются, - отмечает автор публикации Иво Мийнсен. - Ведь русские уже доказали, что они не особенно церемонятся с "предателями", и как раз в Великобритании". Так, бывший сотрудник ФСБ и критик Кремля Александр Литвиненко в 2006 году был убит в Лондоне с помощью радиоактивного вещества полоний. Расследование, проведенное в Великобритании, пришло в 2016 году к выводу, что приказ об убийстве Литвиненко поступил от российских властей".

Автор также напоминает о смерти в графстве Суррей российского предпринимателя Александра Перепиличного, убитого редким ядом растительного происхождения. Перепиличный был главным свидетелем в коррупционном скандале вокруг высокопоставленных представителей российского государства. Еще одной ключевой фигурой в этом деле был Сергей Магнитский, скончавшийся в московской тюрьме при невыясненных обстоятельствах, напоминает Мийнсен.

Случай Скрипаля отличается тем, что он являлся двойным агентом: Скрипаль был сотрудником российской службы внешней разведки ГРУ, а также занимался шпионажем для Секретной разведывательной службы Великобритании. В 2010 году вместе с тремя другими предполагаемыми двойными агентами он стал участником обмена шпионами между Россией и США.

"Если признаки российского участия подтвердятся, это, без сомнения, еще больше затруднит отношения России с Великобританией. Случай с Литвиненко уже привел к глубокому кризису", - отмечается в публикации.

Как отмечает эксперт по России Марк Галеотти, случай Скрипаля может быть еще более весомым, так как отравление представляет собой нехарактерное нарушение неписаных правил сотрудников спецслужб. В конце концов, Скрипаль был некогда помилован президентом России Дмитрием Медведевым и был участником официального обмена шпионами, что делало его в некоторой степени неприкосновенным.