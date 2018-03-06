Делегация АдГ ездит по Сирии

Семь депутатов от партии АдГ отправились в Сирию: они хотят составить личное представление о ситуации в стране - информации, предоставляемой СМИ, для них недостаточно, пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Поездка началась в понедельник - небольшая делегация депутатов от АдГ (представители Бундестага и ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия) прибыла в Дамаск", - передает автор публикации Северин Вайланд.

Как заявил в беседе с изданием пресс-секретарь АдГ Кристиан Лют, "они хотят составить собственную картину происходящего". Он же подтвердил и то, что поездка была согласована как с руководством фракции в Бундестаге, так и с сопредседателями Александром Гауландом и Йоргом Мойтеном.

"Освещение происходящего в Сирии немецкими СМИ не заслуживает доверия и не позволяет оценить реальную ситуацию - в этой связи целью поездки является оценка на месте гуманитарного положения и хода восстановительных работ в районах, освобожденных от террористов", - говорится в пресс-релизе. Как сообщают представители делегации, поездка позволит рационально оценить тот факт, является ли Сирия "безопасной страной, из которой прибывают мигранты", и может повлиять на дискуссии, связанные с депортацией тех, кому было отказано в получении статуса беженца, говорится в статье.

Как указывает автор, "одной из первых инициатив АдГ после выборов в Бундестаг стало предложение о принятии "Соглашения о стимулировании возвращения сирийских беженцев". Оно предусматривает требование к федеральному правительству о подписании соглашения с президентом Сирии Асадом, согласно которому было бы возможным возвращение сирийцев на родину. Предложение было отклонено Бундестагом".

Один из членов делегации, член фракции АдГ в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Кристиан Блех, был одним из тех, кто в составе другой делегации от партии посещал в феврале текущего года аннексированный Россией полуостров Крым. "Посол Украины в Германии подверг острой критике поездку 9 депутатов от АдГ, назвав ее не только неудачной провокацией, но и серьезнейшим нарушением, которое повлечет за собой юридические последствия", - передает Вайланд. По его словам, участникам делегации может грозить до 8 лет лишения свободы на Украине.