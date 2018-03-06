Расторжение "Газпромом" договоров с Киевом как холодный расчет

"Газпром" начал расторжение договоров на поставку и транзит газа, подав "документы о разводе" с "Нафтогазом". Такой шаг, очевидно, должен принудить ЕС к строительству газопровода, пишет на страницах Der Standard Андре Баллен.

В качестве первого шага "Газпром" заморозил запланированное на март возобновление поставок на Украину, что привело к принятию Киевом чрезвычайных мер по экономии, несмотря на трескучие морозы. То, что сначала кажется ошибкой, сделанной из безысходности, на самом деле является совершенно продуманным шагом "Газпрома", считают эксперты. Расторжение договоров, по их мнению, нацелено на то, чтобы увеличить давление не только на Украину, но и на Европу, передает издание.

"Немалая часть российского газа поступает в ЕС все еще через украинский газопровод. "Газпром" недвусмысленно показывает, что с этим будет покончено в кратчайшие сроки. В случае необходимости Россия готова даже смириться с новыми договорными санкциями", - пишет Баллен.

"Такая стратегия, вероятно, должна заставить Еврокомиссию пойти навстречу в строительстве газопровода "Северный поток-2", которому в Брюсселе по-прежнему сопротивляются. Мощность второй ветви балтийского газопровода составила бы 55 млрд кубометров, что равняется половине объема газа, проходящего через Украину. "Газпром" хочет добиться и создания южного газового коридора. Это означало бы и восстановление газопровода "Южный поток" через Болгарию, и расширение запланированного газопровода "Турецкий поток".

"Обрубив" транзит через Украину, Кремль наглядно показал, что переговоры он хочет вести на своих условиях", - говорится в статье.