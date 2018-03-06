Российский шпион при смерти после отравления неизвестным веществом в Солсбери

Российский агент, обвиненный в шпионаже в пользу Британии, прошлой ночью оказался при смерти. Существуют подозрения, что его отравили в торговом центре, сообщает Daily Telegraph.

66-летний Сергей Скрипаль находится в реанимации, его 33-летняя спутница тоже в критическом состоянии. "Согласно сообщениям, полковник Скрипаль недавно обращался в полицию, заявляя, что опасается за свою жизнь", - отмечают авторы статьи Роберт Мендик, Хейли Диксон, Виктория Уорд и Роланд Олифант.

В Москве бывшего агента спецслужб Скрипаля посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году он прибыл в Великобританию после обмена шпионами.

Скрипаля и его спутницу обнаружили в воскресенье днем, сообщают корреспонденты. По словам видевшей их Джорджии Придхэм, пара тяжело упала на скамейку (в торговом центре в Солсбери. - Прим. ред.).

Придхэм рассказала Daily Telegraph: "Он был довольно элегантно одет, что мне бросилось в глаза. Его ладони были повернуты вверх, как будто он пожимал плечами. Он смотрел на здание перед собой. Рядом на скамье сидела женщина, привалившись на его плечо. Она казалась невзрачной, в капюшоне".

"Я подумала, это довольно странно, должно быть, они чем-то накачались. Я помню, что обернулась посмотреть на него, думая, что он поймает мой взгляд, но он пялился прямо перед собой. Он был в сознании, но как будто оцепенел. Он немного раскачивался взад и вперед", - сообщила Придхэм.

"Она просто привалилась ему на плечо, на ней была парка с поднятым капюшоном. Я подумала, может, она заснула или отключилась. На нем была куртка и какие-то стильные брюки. На торчка он не был похож", - добавила 25-летняя собеседница издания.

Оба были без сознания, когда их доставили в районную больницу. Как сообщили в полиции, ресторан Zizzi близ того места, где нашли Скрипаля с женщиной, закрыли - предположительно, кто-то из них или они оба могли там обедать. В понедельник ночью полицейские в защитных костюмах исследовали территорию вокруг скамьи.

"Информированный источник рассказал The Telegraph, что ряду полицейских, которые первоначально были на месте происшествия, также была оказана помощь в связи с возможным заражением. Однако газета не смогла проверить эту информацию, - сообщают корреспонденты. - В одном из сообщений делается предположение, что "специальная группа реагирования на химические инциденты" устранила "неизвестное вещество", которое было обернуто несколькими слоями защитного покрытия".

Противники Путина немедленно высказались о возможности убийства Скрипаля. Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам и видный критик российского лидера, написал в Twitter: "После жалкого ответа Великобритании на убийство Литвиненко полонием в Лондоне почему бы Путину не сделать это снова?".

Директор Центра российских и евразийских исследований в Обществе Генри Джексона Эндрю Фоксалл прокомментировал: "Если это подтвердится, это будет второй случай, когда бывший российский "шпион" подвергается действию неизвестного вещества в Великобритании. Первым, конечно, был Александр Литвиненко, которого отравили полонием-210 в 2006 году. Хотя еще слишком рано возлагать вину на кого-либо, было бы безрассудством, если бы власти не изучали связь с Россией в отношении болезни господина Скрипаля".

Эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти отметил: "Русские, скажем так, более враждебно относятся к "предателям", чем к диссидентам".

Вместе с тем он указал: "Александр Литвиненко стал мишенью по той причине, что все еще сотрудничал со спецслужбами в этой и других странах. Если было мнение, верное или ошибочное, что Скрипаль работал на спецслужбы или делал что-то еще, чтобы могло сделать его подозреваемым, он бы снова оказался под прицелом".

"Согласно первым сообщениям, полковник Скрипаль и неназванная женщина могли подвергнуться воздействию синтетического наркотика над названием фентанил. Он почти в 10 тыс. раз мощнее героина, и с ним связывают множество смертей в Великобритании", - отмечается в статье.

По словам вдовы Литвиненко Марины, "это похоже на то, что случилось с моим мужем, но нам нужно больше информации". "Нам нужно знать, что это за вещество. Было ли оно радиоактивным? У нас недостаточно информации", - сказала она.

"Я не могу сказать, что обеспокоена, но это в самом деле странно. Хотелось бы узнать, что произошло и почему. С точки зрения логики очень странно делать это перед президентскими выборами. Действительно трудно узнать, кто может за этим стоять. Единственное, что я могу сказать: если это отправление, то со смерти моего мужа не изменилось просто ничего", - добавила Марина Литвиненко.