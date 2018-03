6 марта 2018 г. Люси Фишер | The Times Кремлевский арсенал не оставляющих следа ядов растет "Яды становятся излюбленным оружием Кремля, по мнению депутата британского парламента, который проводит научное исследование способов ведения войны Россией", - пишет The Times. "По словам 51-летнего Боба Сили, члена комитета Палаты общин по международным отношениям, который провел четыре года в бывшем Советском Союзе, существуют данные о том, что русские разрабатывают новые токсины, и хорошо информированные источники утверждают, что ФСБ организовала специализированный отдел для исследования этого вопроса", - передает журналистка Люси Фишер. "Яды могут не оставлять следов, так что они очень удобны для тайных способов ведения войны. Но они также могут быть использованы весьма нарочито, как сигнал или высказывание", - заявил Сили. По утверждению депутата, применение трех известных типов ядов можно связать с Москвой: это сильнодействующие опиаты, такие как фентанил, предположительно использованный во время штурма театра на Дубровке; радиоактивные токсины, например полоний-210, которым был отравлен Александр Литвиненко; и диоксины, по заявлению Сили, использованные при попытке убийства экс-президента Украины Виктора Ющенко. Источник: The Times