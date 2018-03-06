Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
6 марта 2018 г.
6 марта 2018 г.

Люси Фишер | The Times

Кремлевский арсенал не оставляющих следа ядов растет

"Яды становятся излюбленным оружием Кремля, по мнению депутата британского парламента, который проводит научное исследование способов ведения войны Россией", - пишет The Times.

"По словам 51-летнего Боба Сили, члена комитета Палаты общин по международным отношениям, который провел четыре года в бывшем Советском Союзе, существуют данные о том, что русские разрабатывают новые токсины, и хорошо информированные источники утверждают, что ФСБ организовала специализированный отдел для исследования этого вопроса", - передает журналистка Люси Фишер.

"Яды могут не оставлять следов, так что они очень удобны для тайных способов ведения войны. Но они также могут быть использованы весьма нарочито, как сигнал или высказывание", - заявил Сили.

По утверждению депутата, применение трех известных типов ядов можно связать с Москвой: это сильнодействующие опиаты, такие как фентанил, предположительно использованный во время штурма театра на Дубровке; радиоактивные токсины, например полоний-210, которым был отравлен Александр Литвиненко; и диоксины, по заявлению Сили, использованные при попытке убийства экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Источник: The Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               