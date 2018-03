6 марта 2018 г. Том Парфитт, Дебора Хайнс | The Times Сергей Скрипаль: информатор, скрывшийся из виду после шпионского обмена на роковую женщину Анну Чапман Журналисты The Times Том Парфитт и Дебора Хейнс рассказывают историю полковника Сергея Скрипаля, обвиненного в России в шпионаже, а теперь попавшего в британскую больницу с тяжелым отравлением. Скрипаль прибыл в Британию восемь лет назад, после того как Россия и США обменялись шпионами в аэропорту Вены. На авиабазе Брайз Нортон в Оксфордшире он приземлился вместе с экспертом по контролю за вооружениями Игорем Сутягиным, которого тоже отправили в тюрьму за шпионаж в пользу Запада. "Их держали под прикрытием в небольшом частном отеле, который, как полагают, находился на западе Лондона или в графстве Суррей, были проведены допросы. Затем их отпустили, чтобы они начали новую жизнь в Британии", - пишет The Times. Скрипаль исчез из поля зрения, а Сутягин начал работать научным сотрудником в Королевском Объединенном институте оборонных исследований. "Оба знали, что в России до них по-прежнему хотят добраться, и Сутягин однажды сообщил, что получил электронное письмо: "Скоро придет твое время", - говорится в статье. По словам Сутягина, он не боится за свою безопасность. "Я в порядке. Я считаю, мне повезло, потому что мне удалось успеть на свой поезд, - сказал Сутягин The Times. - Я не беспокоюсь. У нас в русском языке есть поговорка, что можно накаркать что-то плохое". Скрипаль, как считается, служил в ГРУ и ушел на пенсию в 1999 году в чине полковника, передают журналисты. ФСБ арестовала его в 2004-м. Его обвинили в том, что он на протяжении 10 лет выдавал Британии тайны, в том числе о личностях российских агентов, работающих под прикрытием в Европе. Он ежемесячно получал выплаты на счет в испанском банке. "Как сообщалось, после выхода на пенсию он продолжал получать информацию от бывших коллег-военных и передавал ее британской разведке, когда был за границей. Утверждалось, что в ходе этих встреч он получал выплаты наличными в иностранной валюте. В целом, как было заявлено, он получил сумму, эквивалентную 54 тыс. фунтов стерлингов", - говорится в статье. Скрипаля приговорили к 13 годам колонии. ФСБ заявила, что его действия "нанесли существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства". Он провел за решеткой несколько лет - до тех пор, пока в США не были раскрыты десять российских нелегалов, в том числе Анна Чапман. США и Россия провели обмен шпионами на взлетной полосе аэропорта Вены в июле 2010 года. По пути в Вашингтон американский самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Брайз Нортон, где были отпущены Скрипаль и Сутягин. Двое других россиян, полковник Александр Запорожский и бывший офицер КГБ Геннадий Василенко, отправились в США. По возвращении в Москву российских агентов встретили как героев. Владимир Путин, на тот момент премьер, предсказал мрачное будущее человеку, который их предал. По его словам, известна его личность и местонахождение. "Меркадера за ним уже послали", - сказал Путин, имея в виду убийцу Льва Троцкого Рамона Меркадера. Друг Сергея Скрипаля Александр Гольдфарб, бывший также другом Александра Литвиненко, прокомментировал для The Daily Mail происшествие со Скрипалем: "Это кремлевский метод работы. Что на данный момент интересно, это происходит прямо перед президентскими выборами в России. Путин, вероятно, видит электоральную выгоду от такого рода действий". Источник: The Times