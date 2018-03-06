Федеральное правительство предостерегает от торговой войны

Федеральное правительство Германии считает запланированные президентом США Трампом штрафные пошлины ошибочным решением, которое навредит всем. Обеспокоенность высказывает и немецкий автопром, сообщает корреспондент Die Zeit.

"Правительство ФРГ бьет тревогу по поводу заявлений Трампа относительно пошлин на ввозимые из ЕС автомобили". Подобные меры, а также связанный с ними протекционизм - "ошибочный путь", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Федеральное правительство, подчеркнул он, не хочет эскалации спора с США вокруг пошлин, "не говоря уж о развязывании торговой войны".

По словам Зайберта, правительство ФРГ планирует обсудить с партнерами, с ЕС и Францией вопрос о том, стоит ли предпринимать шаги, связанные с корректировкой торговой политики - и если да, то какие. Торговая война "не отвечает интересам ни Германии, ни Европы, ни США", передает автор статьи.

Корреспондент напоминает, что Трамп объявил в прошлый четверг о введении пошлин на импортируемую сталь и алюминий. ЕС пригрозил ответными шагами, на что Трамп заявил о введение пошлин на ввозимые из ЕС автомобили. Эта мера коснется в первую очередь автопроизводителей из Германии, констатирует издание.

Союз автомобильной промышленности Германии (VDA) также предостерег от возможной торговой войны. "Мы с озабоченностью следим за развитием ситуации", - сказал глава VDA Бернгард Маттес. От торговой войны проиграют все, подчеркнул он.

Маттес указал на то, что "немецкие автопроизводители вносят "значительный вклад" в автомобильный торговый баланс США, поскольку часть производства перенесена на территорию США: их доля в американском автомобильном экспорте почти на четверть больше доли немецких автопроизводителей на американском рынке", - передает издание.