"Русское дело" Маттео Сальвини

"Лидер консервативной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини находится в центре внимания после того, как два журналиста итальянского еженедельника L'Espresso взялись за расследование его непонятных источников финансирования. Они только что опубликовали книгу Il libro nero della Lega ("Черная книга о Лиге")", - пишет французская газета Le Figaro.

"Под видом классической торговой сделки по покупке и продаже дизельного топлива, утверждают журналисты Джованни Тициана и Стефано Верджине, "Лига Севера ", возможно, получает деньги из России. Подобная сделка между Римом, Миланом и Москвой была организована с конкретной целью - финансирование избирательной кампании "Лиги Севера" на выборах в Европарламент. И конкретным человеком - Джанлукой Савойни, членом "Лиги Севера" с 1991 года, основателем и президентом культурной ассоциации "Ломбардия Россия", которая организует сотрудничество между "Лигой Севера" и партией Путина "Единая Россия", - пишет автор публикации Валери Сегон.

"Коммерческая сделка, о которой рассказывают журналисты, была заключена 17 и 18 октября 2018 года, во время второго официального визита Сальвини в Москву, который тогда находился у власти всего в течение нескольких месяцев. 17 октября Маттео Сальвини, приглашенный филиалом Ассоциации итальянских промышленников на территории Российской Федерации Confindustria Russia стал резко протестовать против санкций, наложенных на Россию, сказав, что это "социальный, культурный и экономический абсурд". И пообещал отменить их. Сразу же после этого Джанлука Савойни, который официально не занимается нефтяным бизнесом, провел переговоры в гостинице "Метрополь" в Москве по поводу последних деталей соглашения о поставках российской "Роснефтью" 250 тыс. тонн дизельного топлива в месяц в течение одного года, то есть всего 3 млн. тонн, итальянской энергетической госкомпании ENI", - указывает Le Figaro.

"По словам журналистов, в соглашении предусматривалось, что 4% от обсуждаемых сумм, то есть около 3 млн евро, должны быть перечислены "Лиге Севера" с явной целью "финансирования избирательной кампании" Маттео Сальвини", - передает Сегон.

"Годом ранее два журналиста сообщали о том, как в разгар избирательной кампании по парламентским выборам Маттео Сальвини срочно нуждался в денежных средствах, и тогда он естественно обратился к присутствующей в Риме российской организации "Россотрудничество". Официально это российский центр науки и гуманитарного сотрудничества, который организует культурные мероприятия", - говорится в статье.

"Однако, по словам политолога и эксперта по связям между Москвой и европейскими политическими движениями Антона Шеховцова, на которого ссылается L'Espresso, "Россотрудничество", представленное в 25 странах, сегодня является "самым большим инструментом, используемым Россией для осуществления мягкого влияния на зарубежные страны". И чей бюджет, по данным L'Espresso, за последние годы значительно увеличился с 48 млн евро в 2013 году до 228 млн, запланированных к 2020 году. Это признак усиления мощи российского вмешательства в выборы, происходящие на континенте", - отмечает автор публикации.