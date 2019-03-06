Москва предпочитает тотальный контроль по китайскому образцу

"Мэрия российской столицы в режиме реального времени отслеживает передвижения всех своих граждан благодаря мобильным телефонам. В сочетании с системой распознаванием лиц в общественных местах эти инструменты очерчивают тревожное будущее", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"В Москве уже невозможно ускользнуть от глаз властей. Известно, что технологии распознавания лиц широко используются в общественных местах. В понедельник ежедневная газета "Ведомости" сообщила о том, что столичный муниципалитет отслеживал в режиме реального времени передвижения более десяти миллионов москвичей по их мобильным телефонам начиная с...2015 года", - говорится в статье.

"Данные, предоставленные мэрии операторами мобильной связи, точно определяют количество людей, передвигающихся на метро или автомобиле, а также когда и как долго люди добираются на работу. Эта информация помогает властям выявлять узкие места и потребности для регулирования и планирования работы общественного транспорта. В принципе, эти данные являются безличными, а точность определения местоположения составляет всего 500 метров. Однако для приобретения SIM-карты в России (используемой для подобной геолокации) вы должны назвать свою фамилию и предоставить подтверждение места жительства. Между тем, не существует никакого независимого механизма мониторинга за использованием персональных данных россиян властями", - отмечает автор публикации.

"Пищу для таких же опасений дает феноменальное развитие системы распознавания лиц в Москве. 174 000 камер наблюдения внимательно осматривают общественные места, станции метро и московские вокзалы. На сегодняшний день это самая крупная система видеонаблюдения в мире. Огромный объем собранной информации в режиме реального времени сравнивается с базой данных министерства внутренних дел", - указывает Le Temps.

"При этом полиция и политики - не единственные бенефициары такого контроля, который сейчас приватизируется радостно потирающими руки банкирами и приставами. "Большой брат" работает на них с января, преследуя людей с задолженностью". - пишет Гриншпан.

"Все российские школы к 2024 году должны быть оснащены системой распознавание лиц. Эти огромные усилия является частью обширного плана "формирования цифровой экономики", который в прошлом году президент Владимир Путин обозначил как дело государственной важности", - передает газета.

"Другие европейские города также используют технологию распознавание лиц, но в гораздо меньших масштабах (в аэропортах Цюриха и Парижа) или в течение ограниченного времени во время уличных манифестаций (Лондон, Гамбург, Ницца). Москва с ее 15-миллионным населением действует в масштабе Китая, похоже, поддаваясь соблазну увеличить размах общественного контроля", - комментирует автор публикации.