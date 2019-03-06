Почему световое загрязнение так опасно?

"Тысячелетиями люди с трепетом устремляли свой взгляд к ночному небу, по которому тянулись тысячи звезд и яркая полоса Млечного пути. Но если сегодня в каком-либо городе мира взглянуть на небо, даже ясной ночью увидишь лишь горстку звезд. Ночь исчезает", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Уничтожают темноту многочисленные светодиоды, освещающие наши дома, заводы и дороги, поясняет автор статьи Кристоф Зайдлер. Исследователи из Потсдама разработали интерактивную карту, демонстрирующую освещенность всего мира и тенденции ее роста. Так, на специальном сайте можно увидеть, что крупные города и автомагистрали Европы и Азии светятся так же, как Северная Америка, в то время как в пустынях, например, в Сахаре, в австралийском Аутбэке или в огромных лесах Амазонии царит темнота.

"Зачастую мы просто используем намного больше света, чем нам нужно. Это вызывает бессмысленные траты и расходует электричество, - говорит один из инициаторов проекта, специалист Германского центра исследования Земли Кристофер Киба. - Но, прежде всего, свет может быть очень вредным для животных и растений. Например, деревья могут "запутаться" во временах года. В результате листья распускаются весной слишком рано или не опадают до глубокой зимы. Это может ослабить дерево. Освещенные фасады повышают опасность столкновения перелетных птиц со зданиями. Особенно негативными являются последствия для насекомых. Вместо того, чтобы искать себе пропитание или спариваться, они просто кружат вокруг источников искусственного света".

То, что световое загрязнение способствует исчезновению насекомых, пока является предположением, отметил эксперт в разговоре с изданием. "В сокращении популяции насекомых играют роль многие аспекты. Но так как мы видим, насколько сильно освещение привлекает животных, это, вероятно, имеет свое воздействие, хотя его еще нужно более конкретно доказать", - сказал Киба.

"Данные со спутников показывают, что ежегодно количество света растет по всему миру на 2%. В развивающихся странах эта тенденция более выражена, но и богатые страны становятся все более освещенными", - подчеркнул исследователь.

Использование энергосберегающих и более безопасных для окружающей среды светодиодных ламп приводит, по словам Кибы, к абсурдным результатам: уменьшая расход электричества в одних местах и экономя так деньги, люди освещают другие места, которые раньше были в темноте.

Чтобы препятствовать световому загрязнению, фонари на улицах можно устанавливать так, чтобы они прицельно освещали только дорогу, считает исследователь. Освещение на фасадах зданий также нужно устанавливать таким образом, чтобы освещалась не вся окружающая местность. "Полезными были бы и соответствующие разработки систем освещения на уровне городов или муниципальных образований. Могли бы помочь и специальные налоги. Если бы искусственное освещение было дороже, люди, возможно, сами бы пришли к более эффективному его использованию", - передает Der Spiegel.